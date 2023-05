Gilt man in Deutschland mit 1300 Euro netto im Monat schon als „arm“?

Armutsgefährdung

Immer mehr Menschen in Deutschland sind von Armut bedroht. Doch ab wann gilt man eigentlich als „arm“?

Kassel – In Deutschland gelten immer mehr Menschen als arm. Das „Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI)“ der Hans Böckler Stiftung ermittelte hierzu: „Im Jahr 2019 waren so viele Menschen in Deutschland von Armut betroffen wie nie zuvor“. Die Studie des Instituts lässt böses ahnen. Denn angesichts von Inflation und steigender Energiepreise ist damit zu rechnen, dass diese Zahlen noch weiter steigen.

Ab welchen monatlichen Einkommen gilt man in Deutschland eigentlich als „arm“? Diese Definition sei keinesfalls einfach, betonen auch die Autorinnen der WSI-Studie. In den meisten Fällen werde jedoch auf das Median-Einkommen in Deutschland zurückgegriffen. „Die gängige Armutsgrenze, die auch im Verteilungsbericht verwendet wird, liegt bei 60 Prozent des mittleren Einkommens“, so Autorinnen der Studie.

Sie haben aufgelistet, wie sich das Median-Nettoeinkommen der Haushalte im Jahr verändert hat. Dieses ist von 21.219 Euro im Jahr 2012 auf 24.037 Euro im Jahr 2019 angestiegen.Wie die Bundesagentur für Arbeit angibt, lag der Median in allen Berufsgruppen für Vollzeitbeschäftigte im Jahr 2021 bei rund 3516 Euro im Monat.

+ Ab wann gilt man in Deutschland als armutsgefährdet? (Symbolfoto) © Sven Simon/Imago

Monatliches Einkommen: Ab wann man in Deutschland als „arm“ gilt

Das Statistische Bundesamt spricht bei seinen Berechnungen von armutsgefährdeten Personen. Und von einem „Schwellwert für Armutsgefährdung“. Im Jahr 2020 war dieser dann erreicht, wenn eine alleinstehende Person unter 15.605 Euro netto im Jahr verdiente, was in etwa einem durchschnittlichen Monatsgehalt von 1300 Euro entspricht. Etwa 2731 Euro netto monatlich betrug damals die Schwelle, für zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren. Im Jahr 2021 wurde die Schwelle nach unten korrigiert:

Schwellwert für Armutsgefährdung 2021 Alleinlebende 1250,75 Euro netto im Monat Zwei Erwachsene mit zwei Kindern unter 14 Jahren 2626,67 Euro netto im Monat Quelle: Statistisches Bundesamt

Armut in Deutschland: Viele Menschen sind arm trotz Arbeit

Im Jahr 2019 waren acht Prozent der erwerbstätigen Personen ab 18 Jahren von Armut bedroht. Im Jahr 2021 lagen 8,6 Prozent laut Angaben des Statistischem Bundesamts als unterhalb der Armutsgefährdungs­grenze. Am stärksten betroffen waren Erwerbstätige mit befristeten Arbeitsverträgen und Teilzeitarbeiter. Fast ein Drittel der Studierenden in Deutschland gilt als arm. Das geht aus einer aktuellen Studie des Paritätischen Gesamtverbands hervor. In Kassel ist die Quote sogar noch höher. (slo)

