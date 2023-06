Vorsicht, Abzocke: Bei diesen Telefonnummern besser nicht ans Handy gehen

Von: Alina Schröder

Teilen

Einen Anruf von einer unbekannten Nummer erhalten? Vorsicht: Dahinter könnte ein Betrug stecken. Bei bestimmten Rufnummern sollten Sie niemals rangehen.

Bremen – Egal, ob am Telefon, in Apps oder per Mail: Betrüger finden immer Wege, ihre Opfer erfolgreich übers Ohr zu hauen. Die Maschen, die sie anwenden, sind dabei vielfältig und reichen von dem bekannten Enkel-Trick über Zahlungsaufforderungen bei Online-Shops bis zum sogenannten „Love-Scamming“ auf Dating-Portalen.

Um Verbraucher vor dubiosen Tricks der Kriminellen zu warnen und vor allem zu schützen, veröffentlicht der Telefonspam-Check Clever Dialer in einer Pressemitteilung monatlich auffällige Telefonnummern. Bei welchen Nummern Sie besser nicht rangehen sollten, erfahren Sie hier.

Betrug am Telefon: „Gewinnspiel-Anrufe“ nehmen zu – das sind die Top 10 der Spam-Nummern

Eine von Betrügern besonders beliebte Methode ist die des vermeintlichen Gewinns bei einer Lotterie. Solch eine Nachricht macht nicht nur per Mail die Runde, sondern wird aktuell auch verstärkt per Anruf übermittelt. Laut Clever Dialer bekommen Betroffene unter anderem folgendes zu hören: „Sie haben im Lotto gewonnen. Zum Datenabgleich benötigen wir Ihre Adresse und Kontodaten.“ Telefonnummern, die mit dieser Masche in Verbindung gebracht werden, zählen zu den Top drei der Spam-Liste vom Mai 2023. Nicht nur aus Berlin, sondern auch aus Mailand seien Anrufe dieser Art eingegangen.

Erscheinen solche Nummern auf dem Display, sollten Sie besser nicht ans Telefon gehen:

Betrug erkennen und abwehren: Die Top 10 der Spam-Telefonnummern im Mai 2023. © Clever Dialer

In der Liste werden die Telefonnummern absteigend nach Häufigkeit aufgezählt. Die Skala gibt zudem an, wie oft eine Rufnummer von Betroffenen gemeldet wurde und, ob es sich um Daueranrufe, ein Gewinnspiel, eine direkte Kostenfalle oder Werbung handelt. Im Frühjahr 2023 machten besonders Betrugs-Anrufe von Europol die Runde.

„Ich würde sagen, Achtung!“: Betroffene von Telefon-Spam berichten über Anrufe

Personen, die solche Spam-Anrufe erhalten haben, kommentieren diese laut Clever Dialer unter anderem wie folgt:

03025555459 Festnetz aus Berlin (Gewinnspiel): „Anruf am besten nicht entgegennehmen. Es geht um ein Abo zu einem Gewinnspiel, das sich automatisch für 12 Monate zu 79,00 € verlängert, weil man nicht widersprochen hat. Ein Gewinnbrief wurde zuvor zugesandt.“

„Anruf am besten nicht entgegennehmen. Es geht um ein Abo zu einem Gewinnspiel, das sich automatisch für 12 Monate zu 79,00 € verlängert, weil man nicht widersprochen hat. Ein Gewinnbrief wurde zuvor zugesandt.“ 03025555457 Festnetz aus Berlin (Gewinnspiel): „Ich soll bei einem Gewinnspiel teilgenommen haben – Euromillion oder so ähnlich. Ist mir nicht bekannt. Ich würde sagen, Achtung!“

„Ich soll bei einem Gewinnspiel teilgenommen haben – Euromillion oder so ähnlich. Ist mir nicht bekannt. Ich würde sagen, Achtung!“ +390240707879 Festnetz aus Mailand (Gewinnspiel): „Ich wurde schon 20-mal angerufen, immer wegen eines Lotteriespiels. Ich gehe schon gar nicht mehr ans Telefon!“

„Ich wurde schon 20-mal angerufen, immer wegen eines Lotteriespiels. Ich gehe schon gar nicht mehr ans Telefon!“ 03025555453 Festnetz aus Berlin (Kostenfalle): „Jemand meldete sich mit dem Namen `Schwarz` und fragte, ob (mein Name) am Telefon wäre. Auf meine Gegenfrage ‚warum?‘ legte die Person ohne Worte auf.“

„Jemand meldete sich mit dem Namen `Schwarz` und fragte, ob (mein Name) am Telefon wäre. Auf meine Gegenfrage ‚warum?‘ legte die Person ohne Worte auf.“ 0233449365923 Festnetz aus Hagen-Hohenlimburg (Kostenfalle): „Bei mir war es genau das gleiche: Angeblich hätte ich eine kostenlose Testphase für Internetwerbung genutzt, die ich hätte kündigen müssen. Nun soll ich 899,- EUR bezahlen. Die haben auch meine „telefonische Bestätigung“ angefordert. VORSICHT!“

„Bei mir war es genau das gleiche: Angeblich hätte ich eine kostenlose Testphase für Internetwerbung genutzt, die ich hätte kündigen müssen. Nun soll ich 899,- EUR bezahlen. Die haben auch meine „telefonische Bestätigung“ angefordert. VORSICHT!“ 015215999927 Mobil (Daueranrufe): „Obwohl ich nicht ran gehe, bekomme ich mehrere Anrufe am Tag.“

„Obwohl ich nicht ran gehe, bekomme ich mehrere Anrufe am Tag.“ 040756740004 Festnetz aus Hamburg (Werbung): „Möchten einen Stromtarif verkaufen. Habe schon 5 Anrufe innerhalb von 2 Tagen erhalten.“

„Möchten einen Stromtarif verkaufen. Habe schon 5 Anrufe innerhalb von 2 Tagen erhalten.“ 021136189051 Festnetz aus Düsseldorf (Kostenfalle): „Es nervt total. Die wollen nur Geld von einem!“

„Es nervt total. Die wollen nur Geld von einem!“ 015214434794 Mobil (Kostenfalle): „Zahnersatz ohne Kosten? Die wollten meine Kontonummer haben. Ich habe verneint und dann aufgelegt. Betrüger!“

„Zahnersatz ohne Kosten? Die wollten meine Kontonummer haben. Ich habe verneint und dann aufgelegt. Betrüger!“ 0208306730 Festnetz aus Oberhausen/Rheinland (Werbung): „Versicherungsverkäufer. Die sind hartnäckig, bis sie etwas loswerden können.“

„Versicherungsverkäufer. Die sind hartnäckig, bis sie etwas loswerden können.“ Quelle: Clever Dialer

Bei unbekannten Telefonnummern sollten Sie vorsichtig sein – dahinter könnte sich ein Betrugsversuch verbergen. © imago/Symbolbild

Vorsicht, Telefon-Abzocke: Betrugs-Anrufe über Festnetz weiterhin beliebt

Die Zahl der Spam-Anrufe aus dem Festnetz, die derzeit 67,6 Prozent ausmachen (Stand: Mai 2023), sei im Vergleich zum Vormonat um rund neun Prozent gesunken. Dennoch bleibt der Heimanschluss für Kriminelle weiterhin die beliebteste Anlaufstelle. Zum Vergleich: Lediglich 32,4 Prozent der Betrugscalls gingen über den Mobilfunk heraus. Auch sogenannte „Schockanrufe“ sind ein beliebtes Mittel zur Abzocke.

Sollten Sie einmal von den oben genannten oder anderen Nummern angerufen werden, gib es die Möglichkeit, diese bei Clever Dialer zu melden. Bei der Bundesnetzagentur gibt es außerdem ein entsprechendes Beschwerdeformular. Haben Sie die Möglichkeit, die Spam-Nummern zu blockieren, sollten Sie dies aber ohnehin immer vornehmen, um weitere Belästigungen so gut es geht zu meiden. (asc)