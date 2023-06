Ist die Teilnahme an der NKL sicher?

75 Jahre NKL – Die Glücksschmiede feiert Geburtstag!

Machen Sie mit und lassen Sie die NKL zu Ihrer persönlichen Glücksschmiede werden! © NKL

Am 1. Oktober 2023 startet die 151. NKL. Bereits seit 75 Jahren erfüllt die NKL Träume und bleibt ihrem Motto treu: Wir machen Millionäre! Alles, was Sie zum Spielablauf, Losen, Chancen und den Gewinnen wissen müssen, lesen Sie hier. Falls Sie zum Jubiläum ebenfalls mitspielen möchten, sollten Sie sich bereits jetzt Ihre Glückslose bei der Staatlichen Lotterie-Einnahme Günther sichern. Auf guenther.de können Sie einfach und bequem online mitspielen. Zusätzlich erwartet Sie zum Lotteriestart ein Bonus in Höhe von 25 Euro!*

NKL – Was ist das eigentlich?

Die Nordwestdeutsche Klassenlotterie (kurz: NKL) startet zweimal pro Jahr und jede Lotterie hat eine Laufzeit von 6 Monaten (=Klassen). Um mitzuspielen, müssen Sie Lose kaufen, die nummeriert sind. Wird Ihre Losnummer gezogen, gewinnen Sie. Wie lange Sie mitspielen, können Sie selbst entscheiden, da die Lose monatlich kündbar sind. Der Einstieg ist jedoch nur zum Lotteriestart oder kurz danach möglich. Im Laufe der Lotterie steigt die Anzahl der Gewinne und die Gesamtgewinnsumme von Klasse zu Klasse an. Das heißt, je länger Sie mitspielen, umso höher werden die möglichen Gewinne und Ihre Chance auf einen Treffer steigt erheblich.

Was gibt es zu gewinnen?

Insgesamt wird in der 151. Lotterie die gewaltige Summe von mehr als 2,39 Milliarden ausgespielt. Ausgeschrieben sind das 2.390.000.000 Euro. Am 1. Oktober geht es los. Dann finden sechs Monate lang tägliche Ziehungen statt, bei denen es um Geldgewinne oder traumhafte Sachgewinne geht.

Das sind die Highlights in der 151. NKL:

Täglich Gewinne im Wert von mindestens 1 Million Euro 1

500 Millionengewinne 1 insgesamt

insgesamt Ein Jackpot bis zu 20 Millionen Euro 1,2

Mehr als 1.000 Sachgewinne: Autos, Häuser, eine private Insel, uvm.

Gewinnen Sie eine Millionen Euro in echtem Gold. © NKL

75 Millionen in Gold zum Jubiläum

Dieses Jahr feiert die NKL bereits ihren 75. Geburtstag. In all den Jahren und den bisher 150 Lotterien hat sich der Spielplan stark geändert. Im Jahre 1947 wurden in der NKL noch Beträge in DM ausgespielt, die aus heutiger Sicht mickrig wirken. Mittlerweile geht es in der NKL jeden Tag um Gewinne von mindestens einer Million Euro1. Passend zum Jubiläum setzt die NKL nochmal einen drauf, um ihrem Ruf als Glücksschmiede gerecht zu werden: Das große Finale in der 6. Klasse ist eine Sonderziehung mit jeder Menge Edelmetall. Nicht weniger als 75 x 1 Million Euro1 gibt es dann zu gewinnen. Die glücklichen Gewinner erhalten die Summe in echtem Gold – ein traumhafter Gewinn in unsicheren Zeiten.

Jedes 2. Los gewinnt – Stimmt das?

Das ist tatsächlich wahr. In der 151. NKL werden insgesamt mehr als 3,4 Millionen Gewinne im Laufe der Lotterie ausgespielt. Zudem ist die Losauflage streng limitiert. Daraus ergibt sich im Vergleich zu anderen Lotterien eine sehr hohe Trefferchance. Bereits mit einem Los oder Losanteil haben Sie eine Chance von 53,46%3 auf einen Treffer. Die Chance speziell auf den 20 Millionen Euro Jackpot1,2 ist mit 1:8,5 Millionen natürlich nicht ganz so gut wie bei anderen Gewinnen, doch seien wir einmal ehrlich: Würde Ihnen ein einfacher Millionengewinn nicht auch schon ausreichen?

Die NKL wird 75 Jahre alt und möchte das mit Ihnen feiern! © NKL

Zum Lotteriestart bietet die staatliche Lotterie-Einnahme Günther allen Neukunden oder ehemaligen Kunden einen Extra-Bonus von 25 Euro* bei Bestellungen ab 3/16 Losanteilen. Dazu müssen Sie lediglich den Aktionscode BONUS25 angeben. In der NKL müssen Lose nicht im Ganzen gekauft werden. Die kleinste Einheit ist ein 1/16 Losanteil. Wenn Sie die empfohlene Loskombi mit 3/16 Losanteilen kaufen, spielen Sie auch drei verschiedene Losnummern. Dadurch steigt Ihre Chance auf einen Treffer im Laufe der Lotterie auf 91,29%2 an.

Ablauf und Teilnahme

Die Teilnahme bei der NKL ist denkbar einfach. Bei der Staatlichen Lotterie-Einnahme Günther können Sie Ihre NKL-Lose komplett online spielen. Gehen Sie auf www.guenther.de, wählen Sie die Loskombi NKL Trefferchance oder stellen Sie sich ihre Lose selbst zusammen. Dann registrieren Sie sich. Auf der Bestellübersichtsseite tragen Sie den Aktionscode BONUS25 ein.

Kündigen können Sie Ihre NKL-Lose jederzeit. Ab der nächsten Klasse (= Monat) nimmt Ihr Los dann nicht mehr an den Ziehungen teil.



Wenn Sie etwas gewinnen, müssen Sie nicht panisch nach Ihrem Los oder Ihrer Losnummer suchen. Bei der NKL informiert Sie Ihre Lotterie-Einnahme automatisch über alle Gewinne bis zu 1 Mio. Euro. Gewinne über 1 Mio. Euro werden durch die Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL), den Veranstalter der Lotterien, ausgezahlt.



Ist die Teilnahme an der NKL sicher?

Das Gewinnangebot der NKL ist staatlich genehmigt und kontrolliert. Im Gegensatz zu Lotto 6aus49 und anderen Lotterien ist die Höhe der Gewinne von Anfang an im amtlichen Spielplan genau festgelegt – unabhängig davon, wie viele Lose tatsächlich verkauft wurden. Dies bedeutet: Alle Gewinne werden auf jeden Fall ausgespielt, das ist staatlich garantiert. Darüber hinaus erfüllt Günther.de die Trusted Shops Qualitätskriterien und übermittelt alle Ihre Daten sicher via SSL-Verschlüsselung.

Verantwortungsbewusst spielen

Wenn Spielen zum Problem wird, sind wir für Sie da. Hilfe erhalten Sie unter buwei.de oder telefonisch unter 0800 6552255 (NKL) und 0800 2468135 (SKL). Spielteilnahme ab 18 Jahren. Die Lotterieprodukte der Marken NKL und SKL sind Angebote der GKL Gemeinsame Klassenlotterie der Länder (GKL), aufgeführt in der gemeinsamen amtlichen Liste („White List“) laut GlüStV 2021.

1 Alle einmaligen Geldgewinne werden anteilig der Losstückelung ausgezahlt. Die Chance, den 20 Millionen-€-Jackpot der 151. Lotterie zu gewinnen, beträgt 1 : 8.467.544. Das maximale Verlustrisiko ist der Spieleinsatz.

2 So funktioniert der Jackpot: Der Jackpot beläuft sich in der 1. Klasse auf 10 Mio. €. In der 2. bis 6. Klasse werden jeweils weitere 2 Mio. € zugeführt, solange der Jackpot nicht ausgespielt wird. Über die Ausspielung entscheidet in den Klassen 1 bis 5 eine Vorziehung gemäß § 8 Abs. 3 ALB. Die Ausspielung des Jackpots erfolgt, sofern aus den Ziffern 0 bis 9 die Ziffer 0 gezogen wird. In diesem Fall werden dem Jackpot im Folgemonat erneut 10 Mio. € zugeführt. Die Höhe des Jackpots beläuft sich demnach zwischen 10 Mio. € in der 1. Klasse bis maximal 20 Mio. € in der 6. Klasse. Die im Spielplan für die einzelnen Klassen angegebenen Beträge zeigen die aufaddierten Gewinnsummen für den Fall, dass der Jackpot in den jeweiligen Vorklassen nicht ausgespielt wurde. Die Chance, den 20 Millionen-€-Jackpot der 151. Lotterie zu gewinnen, beträgt 1 : 8.467.544. Das maximale Verlustrisiko ist der Spieleinsatz.

3 Trefferchance bei der Teilnahme an allen sechs Klassen auf Gewinne ab 160,- Euro mit einem ganzen Los oder dem Anteil der gekauften Los-Stückelung.

* Aktionsbedingungen: Das Angebot gilt ausschließlich bei Online-Bestellung auf www.guenther.de und für Neukunden der Staatlichen Lotterie-Einnahme Günther KG. Der 25 Euro Extra-Bonus wird einmalig pro Kunde beim Erwerb einer Los-Kombi ab 3/16-Losanteilen der 151. NKL gewährt und bei Bezahlung des Lospreises in der Folgeklasse der 151. NKL automatisch vom Rechnungsbetrag abgezogen. Voraussetzung ist jeweils die vollständige und rechtzeitige Bezahlung des Lospreises. Eine Kombination mit anderen Bonus- oder Sonderaktionen ist nicht möglich. Der Aktionsbonus verfällt, wenn der Kunde sein Spiel in der Folgeklasse der 151. NKL nicht fortsetzt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Aktionsende ist der 15. November 2023.