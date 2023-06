Diskussion um 800 Euro Selbstbeteiligung: Diese Leistungen müssen Krankenkassen übernehmen

Um Krankenkassen zu entlasten, fordert ein Ökonom Selbstbeteiligung von gesetzlich versicherten Patienten für Arztbesuche. Doch schon jetzt müssen sie Leistungen selbst tragen.

Berlin – Experten erwarten ein Milliardendefizit der gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2024. Um dieses Defizit auszugleichen, fordert der Ökonom Bernd Raffelhüschen eine Selbstbeteiligung für Kassenpatienten: Bis zu 800 Euro sollen sie für Arztbesuche künftig bezahlen. Dabei sollen nur Personen mit geringem Einkommen von dieser Regelung ausgenommen sein, das erklärt der Ökonom gegenüber der Bild Zeitung. Doch schon jetzt müssen Patienten für bestimmte Leistungen beim Arzt bezahlen. Wie können diese Zusatzkosten vermieden werden?

Zunächst erklärte Bernd Raffelhüschen, dass Patienten 2000 Euro aus eigener Tasche bezahlen sollen. Nun änderte er seinen Vorschlag auf 800 Euro. Hat der Patient diesen Betrag für Arztkosten ausgegeben, so sollen die Kosten bis 2000 Euro zu 50 Prozent von der Krankenkasse erstatten werden. Sind Ausgaben von 2001 Euro erreicht, soll die Kasse wieder Leistungen in vollem Umfang übernehmen. Stationäre Operationen sollen laut Raffelhüschen von der Selbstbeteiligung ausgeschlossen sein und weiterhin direkt von der Krankenkasse bezahlt werden.

Neben 800 Euro Selbstbeteiligung fordert Ökonom Zusatzkosten für Raucher und Skifahrer

Mit seinem Vorschlag möchte er die Erhöhung des Zusatzbeitrages verhindern. Zudem sollen so unnötige Arztbesuche vermieden werden. Eine ähnliche Forderung wurde bereits im Rahmen der Krankenhausnotfallbehandlung diskutiert. Aufgrund der Überlastung in Notaufnahmen forderte der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung die Einführung einer Strafgebühr für Patienten, die keine Notfallbehandlung benötigen.

Eine Art Strafgebühr sieht auch Bernd Raffelhüschen laut Bild-Zeitung für ungesundes Verhalten vor. So sollen Raucher und Personen mit Übergewicht an Zusatzkosten beteiligt werden. Genauso wie Personen, die sich selbst einem hohen Risiko aussetzen, wie Skifahrer. Zurzeit gibt es das gegenteilige Prinzip: Versicherte, die sich besonders gesundheitsbewusst verhalten, werden von vielen gesetzlichen Krankenkassen durch Bonusprogramme finanziell belohnt.

Diskussion um Selbstbeteiligung: Diese Leistungen werden von der Krankenkasse nicht gezahlt

Zurzeit zahlen Versicherte bei ihrem Arztbesuch nur für individuelle Gesundheitsleistungen, auch kurz IGeL oder auch Selbstzahlerleistungen genannt. Damit sind Behandlungen gemeint, die nicht im Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenkasse enthalten sind. Das können laut dem Bundesministerium für Gesundheit neue Behandlungsmethoden sein, die noch nicht ausreichend auf ihre Wirksamkeit geprüft wurden oder Leistungen, die nachweislich keinen ausreichenden Nutzen für den Patienten haben. Daher sollten Patienten beim Arztbesuch folgendes tun:

Immer aufklären lassen, warum diese Behandlungsmethode notwendig ist

Über den Nutzen der Behandlung und mögliche Risiken informieren

Alternative Leistungen (die von der Krankenkasse übernommen werden) erfragen

Gesamtkosten in einer schriftlichen Vereinbarung festhalten

Bei Unsicherheit ggf. ärztliche Zweitmeinung einholen

(Quelle: Bundesärztekammer und der Kassenärztlichen Bundesvereinigung)

Aktuell können Patienten im IGeL-Monitor des Medizinischen Dienstes Bund prüfen, welche ärztlichen Behandlungen IGeL Leistungen sind. Hier erfahren sie auch, warum eine Abrechnung über die Krankenkasse nicht möglich ist. Zu den Selbstzahlerleistungen gehören auch Leistungen auf Patientenwunsch ohne vorliegen medizinische Indikation, wie Reiseschutzimpfungen oder kosmetische Eingriffe. Auch Kosten für Alternativmedizin wie Homöopathie müssen selbst getragen werden.

Teure Gesundheit? Leistungen variieren von Krankenkasse zu Krankenkasse

Häufig bieten gesetzliche Krankenkassen eine Erstattung der Kosten als Zusatzleistung an. Ob und in welchem Umfang die Kosten für bestimmte medizinische Leistungen wie IGeL-Leistungen, Reiseschutzimpfungen oder homöopathische Behandlungen übernommen werden, ist je nach Krankenkasse sehr unterschiedlich. Daher sollten diese Zusatzleistungen im Vorfeld bei der eigenen gesetzlichen Krankenkasse erfragt werden. Hier lohnt sich auch ein Krankenkassenvergleich. In Deutschland gibt es laut GKV-Spitzenverband 96 verschiedene gesetzliche Krankenversicherung, die alle Zusatzleistungen oder Bonusprogramme anbieten.

Zudem müssen Patienten bereits jetzt schon eine Zuzahlung in Höhe von zehn Prozent der Kosten (mindestens fünf, maximal zehn Euro) für Arzneimittel, Hilfsmittel, Heilmittel, häusliche Krankenpflege oder Krankenfahrten bezahlen. Diese Zuzahlungen in Höhe von zehn Euro fallen auch pro Tag im Krankenhaus oder der Rehabilitation an. Menschen, die besonders hoch mit diesen Ausgaben belastet sind, können sich von diesen Ausgaben von ihrer Krankenkasse befreien lassen.

Wie genau der Vorschlag mit der Selbstbeteiligung umgesetzt werden soll, hat Ökonom Raffelhüschen noch nicht bekannt gegeben. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sieht jedoch bislang von einer Leistungskürzung ab und geht von Beitragssteigerungen im Jahr 2024 aus. Die Umsetzung der Selbstbeteiligung ist also bislang eher unwahrscheinlich. (mima)