Schlank wie Daniela Katzenberger: Das ist ihr Abnehm-Geheimnis

Der Weg zu einer schlanken Figur erfordert oftmals viel Disziplin. Daniela Katzenberger präsentiert ihren fitten Körper und verrät ihr Abnehm-Geheimnis.

Kassel – Eine schlanke Figur kommt oft nicht von allein, das weiß auch Reality-Sternchen Daniela Katzenberger. Die 35-Jährige hatte besonders nach der Geburt ihrer Tochter Sophia (6) einige Zeit mit überschüssigen Pfunden zu kämpfen. In ihrer Haut habe sie sich schlichtweg nicht mehr wohlgefühlt, wie sie damals gegenüber dem Magazin Promiflash erzählte. Doch damit ist jetzt Schluss. Denn die „Katze“ hat eine neue Vorliebe in Sachen Abnehmen für sich entdeckt, und berichtet über erste Erfolgserlebnisse.

Sport ist Mord? Für manche Menschen mag das wahr sein, doch man sollte nicht unterschätzen, welchen großen Einfluss Sport auf unsere mentale und körperliche Gesundheit hat. Neben einer ausreichenden und gesunden Ernährung helfen schließlich auch regelmäßige Workouts beim Abnehmen und dabei, den Körper zu straffen. Das merkte auch Daniela Katzenberger und gibt daher seit einigen Wochen ordentlich Vollgas.

Daniela Katzenbergers Abnehm-Geheimnis: Mit Kraftsport den Körper straffen

Der Kraftsport hat es ihr offenbar besonders angetan. Spaß am Gewichte stemmen empfinde sie zwar nicht, doch habe sie in kurzer Zeit bereits deutliche Erfolge an ihrem Körper erkannt. Wie die Wahl-Mallorquinerin bereits im Mai auf Instagram berichtet, sei sie absolut begeistert, denn man könne sogar schon Ansätze eines Sixpacks sehen. Ums Abnehmen geht es der Blondine in erster Linie allerdings nicht. „Ich will eigentlich auch nicht dünner werden, ich will einfach nur fester werden“, sagte sie gegenüber dem Magazin Promiflash.

Es muss aber nicht zwangsläufig das anstrengendste Ganz-Körper-Workout mit Gewichten oder die längste Laufstrecke sein. Tatsächlich können auch einfache Übungen bereits beim Abnehmen helfen und zugleich der Gesundheit etwas Gutes tun. Krafttraining hat aber besonders viele Vorteile: Der Körperfettanteil wird reduziert, der Fettabbau gefördert und Muskeln aufgebaut. Beim Abnehmen ist das besonders effektiv: Wie Personal-Trainerin Silke Kayadelen gegenüber dem Magazin fit-for-fun.de berichtet, verbrennt jedes Extrakilo Muskelmasse täglich zusätzlich rund 100 Kalorien.

Abnehmen mit Sport und Ernährung: Das steckt hinter Daniela Katzenbergers Topfigur

Neben dem harten Training will Katzenberger aber auch mehr auf die Ernährung achten. Strikte Diät-Pläne, wie sie beispielsweise Herzogin Kate befolgt, lehne sie jedoch ab. Morgens gebe es oftmals Müsli, mittags darf es schon mal ein Steak mit Vollkornnudeln sein, wie sie auf Instagram berichtet. Abends wird feste Nahrung auf dem Speiseplan der „Katze“ hauptsächlich gestrichen. Stattdessen soll ein einfacher Shake ausreichen. Hin und wieder wird sich jedoch auch mal eine Lasagne oder Pizza gegönnt, wie auf Instagram-Videos der 35-Jährigen zu erkennen ist. Wichtig sei es ihr hier aber, Maß zu halten und in manchen Situationen standhaft zu bleiben. (asc)

