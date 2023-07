Sechs Kilo Bauchfett in 30 Tagen: Mann verzichtet zum Abnehmen lediglich auf eine Sache

Von: Vivian Werg

Bauchfett wird oft unterschätzt und kann laut Experten schwerwiegende Krankheiten begünstigen. Wie Sie lästiges Viszeralfett nachhaltig verringern können.

Kassel – Überschüssiges Bauchfett ist lästig und für viele Menschen ein leidiges Thema, weil man es häufig nicht so leicht loswird wie gewünscht. In Zeiten von unzähligen Fastfood-Restaurants, Snacks und Erfrischungsgetränken ist es oft schwer, diszipliniert zu bleiben. Dem Robert Koch-Institut (RKI) zufolge hat jeder Dritte Erwachsene in Deutschland einen deutlich erhöhten Bauchumfang – ein starkes Indiz für zu viel inneres Bauchfett. Ein paar einfache Übungen können gegen Bauchfett helfen. Doch nicht nur Sport, auch eine gesunde und kalorienarme Ernährung ist wichtig.

Nach Angaben der Deutschen Adipositas Gesellschaft (DAG) setzt das sogenannte viszerale Fett, das in der Bauchhöhle sitzt, chronische Entzündungen in Gang und beeinflusst das Immunsystem. Erhöhtes Bauchfett kann zudem das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes und schwere Covid-19-Verläufe begünstigen. Der Australier James Swanwick berichtet gegenüber der britischen Tageszeitung Mirror, wie der Verzicht auf Alkohol das Bauchfett bei ihm innerhalb kürzester Zeit reduzierte.

Überschüssige Pfunde können viele Erkrankungen verursachen. Vor allem das viszerale Fett im Bauchraum macht krank © R. Rebmann/ Imago

Abnehmen: Der Verzicht von Alkohol wirkt sich positiv auf das Körpergewicht aus

James Swanwick, Gründer von „Alcohol Free Lifestyle“ merkte mit Mitte 30, dass er sich träge und schnell reizbar fühlte, sein Gesicht geschwollen und sein Schlaf schlecht war. Wie der Mann gegenüber der britischen Tageszeitung erklärte, bedeute die australische Trinkkultur eine „sozial akzeptable“ Menge zu trinken: ein paar Gläser Wein zum Abendessen unter der Woche und mehrere kalte Biere am Wochenende. Er beschloss nach einem Schlüsselmoment jedoch, seine tägliche Trinkgewohnheit aufzugeben und verzichtete 30 Tage lang auf Alkohol. Er war „schockiert“ von den Ergebnissen und der enormen Menge an Gewicht, die er verlor. „Ich habe in nur 30 Tagen sechs Kilogramm Bauchfett verloren“, so sein Fazit.

Sein allgemeines Wohlbefinden habe sich verbessert, ebenso sein Schlaf. Seine Haut sah besser aus und es habe ihm wieder Spaß gemacht, morgens früh aufzustehen und Sport zu treiben, erzählt er gegenüber dem Mirror. Auch seine geistige Klarheit sei stärker geworden. Der Alkoholverzicht machte sich zudem auf dem Konto bemerkbar. Die positive Auswirkung auf seine Gesundheit war so enorm, dass der mittlerweile 46-Jährige weitermachte und nach einem Jahr über elf Kilo abnahm. Eine Studie zeigt, wie man auch mit Kohlenhydraten Bauchfett loswerden kann.

Abnehmen: Diese gesundheitlichen Vorteile bringt ein Alkoholverzicht

Der Genuss von Alkohol gehört für viele Menschen zum Alltag. Doch eine gelegentliche Trinkpause ist, wie die Gesundheitskasse AOK schreibt, gesund. Folglich können nicht nur körperliche, sondern auch psychische Beschwerden durch den Verzicht verringert werden. Der gesundheitliche Nutzen variiert von Mensch zu Mensch. Je nachdem, wie lange man auf Alkohol verzichtet, reagiert der Körper ganz unterschiedlich. Diese positiven Auswirkungen hat der Alkoholverzicht auf den Körper:

Die Leber wird entlastet. Alkohol kann mittelfristig zu einer Leberzirrhose führen.

Auch das Risiko für verschiedene Krebserkrankungen und für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sinkt.

Man verliert an Gewicht – denn Alkohol und alkoholhaltige Getränke enthalten große Mengen an Kalorien.

Die Gedächtnisleistung verbessert sich.

Der Schlaf ist tiefer, die Leistungsfähigkeit am Tag gesteigert.

Man hat mehr Energie zur Verfügung.

Blutwerte und Hautbild verbessern sich.

Der Heißhunger nimmt ab.

Die gesamte körperliche und auch die psychische Gesundheit verbessert sich.

Quelle: AOK, MDR.de, Fit For Fun.de

Eine Fettleber wird häufig mit Alkoholkonsum in Verbindung gebracht. Denn wenn Alkohol zu einer starken Anhäufung von speziellen Fetten (Triglyceriden) in den Leberzellen führt, spricht man von einer alkoholischen Fettleber. Fast ein Drittel der Deutschen leidet daran – diese Symptome sind Warnzeichen für eine Fettleber. (Vivian Werg)