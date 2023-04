„Einfach nur ekelig“: Edeka-Kundin schneidet Safttüte auf – und glaubt nicht, was sie da sieht

Von: Teresa Toth

Teilen

Statt einer fruchtigen Erfrischung erwartete eine Edeka-Kundin ein widerlicher Fund: In einer Safttüte befand sich verschimmeltes Obst. Die Bilder teilt sie im Netz.

München – Supermarkt-Kunden müssen immer wieder unschöne Entdeckungen machen – seien es falsch abgewogene Lebensmittel, ärgerliche Kassenbon-Fehler oder verwirrende Verpackungen. Einen besonders ekligen Fund machte eine Edeka-Kundin, nachdem sie sich in dem Discounter einen Saft der Marke albi gekauft hatte.

Marke albi Saft Sorte Mango Maracuja Orange Discounter Edeka

Ekliger Fund bei Edeka: Kundin teilt Fotos der aufgeschnittenen Safttüte auf Facebook

albi Saft ist ein deutscher Fruchtsafthersteller, dessen Produkte in verschiedenen Ländern Europas erhältlich sind. Es gibt die Säfte in vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Die Kundin, die ihren Saft in einer Filiale von Edeka kaufte, hatte sich für Mango Maracuja Orange entschieden. Nachdem sie den Saft in ein Glas goss, entdeckte sie in dem fruchtigen Getränk jedoch kleine schwarze Stückchen, woraufhin sie die Safttüte aufschnitt.

Darin befanden sich neben dem Saft mehrere komplett verschimmelte schwarze Fruchtstücke. Mit Hilfe von kleinen Holzzahnstochern holte sie das verschimmelte Obst aus der Packung und legte es auf ein Schneidebrett, um Fotos von dem ekligen Fund zu machen. Diese teilte sie im Netz auf der Facebookseite von Edeka.

Mehrere verschimmelte Fruchtstücke fischte die Kundin aus dem Saft, den sei bei Edeka kaufte. © Edeka/Facebook

Unschöne Entdeckung in Saft von Edeka: „Preiserhöhung bedeutet doch nicht gleich Qualitätseinbußen“

„Das Beste aus der Frucht? albi übertreibt maßlos, ich mag meinen Saft eher ohne Stückchen... Einfach nur ekelig“, schrieb die Kundin dazu. Und weiter: „Preiserhöhung bedeutet doch nicht gleich Qualitätseinbußen“ – der Saft war zuvor wohl teurer geworden. Um ihren Ekel zu unterstreichen, fügte sie dem Text ein sich übergebendes Emoji hinzu.

Während ein anderer Facebook-Nutzer den Beitrag mit „passiert halt mal“ kommentierte, reagierte auch Edeka selbst und verfasste einen Kommentar, in dem sie um eine persönliche Nachricht der Kundin baten. „Hallo Nicole, danke für deinen Hinweis. Das leiten wir an unseren Kundenservice weiter. Bitte schick uns per PN deine Postanschrift, E-Mail Adresse und/oder Telefonnummer. Die Kolleg:innen melden sich bei dir“, so der Discounter. (tt)