Aldi: AfD wirft Discounter „Islamisierung“ wegen dieses Produkts vor - doch das geht nach hinten los

Ein AfD-Vorwurf im Netz geht nach hinten los. Denn statt vermeintliche „Missstände“ und eine mögliche „Islamisierung“ bei Aldi aufzudecken, blamierte sich die Partei nach Ansicht vieler.

Mülheim an der Ruhr - Wofür Blumen nicht alles stehen können. Geht man nach der AfD, können sie sogar als Zeichen der „Islamisierung“ gesehen werden, die Aldi mit vorantreibt - nur, dass die AfD hier etwas falsch verstanden hat.

AfD wettert im Netz gegen Aldi

Aldi Nord verkauft seit kurzem den „Herbststern“. Doch bei dem Wort „Herbststern“ klingeln bei der AfD die Alarmglocken. Muss das nicht „Weihnachtsstern“ heißen? Wenn es nach der AfD Langenhagen/Garbsen/Seelze geht, ja. Wutentbrannt wird dieses vermeintliche Fortschreiten der Islamisierung des Abendlandes auf der Facebook-Seite verkündet. „Die Islamisierung findet nicht statt...(wütendes Emoji) Anstatt Weihnachtsstern jetzt Herbststern bei Aldi“, war dort zu lesen. Kurze Zeit später war der Post ohne Richtigstellung wieder verschwunden.

Vermeintliche Umbenennung bei Aldi sorgt für Empörung bei AfD

Doch warum nur? Die Antwort ist simpel: Der „Herbststern“ ist eben ein „Herbststern“ und der „Weihnachtsstern“ ein „Weihnachtsstern“.

Für alle, die sich in der Pflanzenwelt nicht auskennen, noch einmal die Kurzfassung: Der „Herbststern“ sieht tatsächlich aus wie der „Weihnachtsstern“, nur unterscheiden sich die beiden in ihrer Farbe. Während der „Weihnachtsstern“ kräftige rote Blätter hat, sind die des „Herbststerns“ orange, gelb, rosa oder auch weiß. Gezüchtet wurde diese neue Art bereits 2010 in Holland, wie BR24 berichtet.

Rechte Stimmungsmache gegen Aldi im Netz

Obwohl der Post mittlerweile verschwunden ist und auch journalistenwatch.com, die auf den Zug mit aufgesprungen sind, ihren Artikel zu dem Thema offline genommen haben, wettern weiterhin Nutzer im Netz gegen Aldi. Weihnachten würde durch so etwas „abgeschafft“ werden, war dort zu lesen oder als „islamkonforme Säuberung“ wird diese Aktion gesehen. Manche sehen auch die „christliche Tradition mit Füßen getreten“.

Nutzer kontern gegen Aldi-Hetze von AfD

Zwar haben sich genügend Nutzer gefunden, die auf den Zug der „Islamisierung“ aufgesprungen sind, aber es gab auch zahlreiche, die sich über den Fehler der AfD lustig machten. Auf volksverpetzer.de wird beispielsweise eine Nutzerin zitiert: „Hach ja, wenn es nur so etwas wie eine Suchmaschine gäbe, mit der man sich über die Unterschiede zwischen einem Herbst- und Weihnachtsstern informieren könnte. Ach halt da war ja was. (Emoji Facepalm)“.

