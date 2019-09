Arzt warnt vor diesem Gratis-Werbegeschenk von Aldi - für eine Kundin allerdings zu spät

„Leider hat sie die OP nicht überlebt“

+ © Tierarztpraxis Allerheiligen Um dieses Werbegeschenk von Aldi geht es. © Tierarztpraxis Allerheiligen

Der Discounter Aldi verteilt witzige Give-Aways. Manchen Kunden blieb das Lachen aber im Halse stecken, wie nun ein Arzt auf Facebook warnt.

Ein Tierarzt warnt Katzenbesitzer vor kleinen Spielzeug-Emojis, die Aldi derzeit an seine Kunden verschenkt. „Achtung! Diese kleinen Gratis-Gaben von diversen Lebensmitteldiscountern sind aus einem Gummi gefertigt, das eigenartigerweise magisch anziehend und appetitlich auf Katzen wirkt. Sie verschlucken diese kleinen Figuren und erleiden in der Regel einen Darmverschluss, der in einer Operation behoben werden muss, um die Katze zu retten“, schreibt eine Tierarztpraxis auf Facebook, „Bitte ‚katzensicher‘ verwahren, wenn sich Katzen im Haus befinden. Danke!“

Aldi-Smileys lassen Katzenbesitzerin traurig zurück

Unter dem Post kommentieren hunderte Tierliebhaber und berichten von ihren Erfahrungen: „Kann ich nur bestätigen, hatte ich mit meiner Katze auch, zum Glück alles gut gegangen“, schreibt eine Nutzerin. „Meine kleine Elli hat die Teilchen auch gefressen, 6 Stück an der Zahl. Konnte gerade noch gerettet werden!“, kommentiert eine andere. Bei einer Katze kam die Hilfe leider zu spät. Die Besitzerin schreibt: „Meine Katze hatte auch einen Darmverschluss durch so ein Ding... leider hat sie die OP nicht überlebt... ich dachte auch, ich hätte die Dinger gut und ‚katzensicher‘ verstaut, leider hat sie in meiner Abwesenheit die Kiste mit den Gummitieren geöffnet.“

Auch dieser Fall weckte Aufmerksamkeit: In Thüringen wurden zwei Katzen grausamst gequält.

Eine Nutzerin macht darauf aufmerksam, dass die Give-Aways auch für Hunde gefährlich sein können. „Gilt nicht nur für Katzen. Auch Hunde, vor allem Welpen, finden die Toll“, schreibt sie bei Facebook. Eine andere Kundin stört sich generell daran, dass Aldi Spielzeug aus Plastik verteilt: „Ein Cent für die Obst- und Gemüseplastikbeutel erheben aber zur gleichen Zeit kleine Plastikfiguren verschenken. Hat ALDI dafür eine Erklärung??“, fragt sie unter dem Facebook-Post. Aldi hat sich bisher noch nicht in die Diskussion eingeschalten.

Bei Aldi kam es vor einiger Zeit zu einem Rückruf. Ein beliebtes Studentenfutter war gesundheitsgefährdend.

lb

Interessantes Video: Damit verdienen die reichsten Deutschen ihr Geld