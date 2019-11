Aldi überrascht mit komplett neuer Idee - Preis-Geheimnis wohl gelüftet

Innovation beim Discounter

Aldi geht beim Einkaufen mit einer Idee neue Wege - und überrascht mit einem innovativen Vorschlag. Die Kunden werden sich über den Hammer-Preis freuen.

Aldi Süd und Aldi Nord bringen ein neues Produkt auf den Markt.

Die Kunden können sich schon bald auf mehr Unterstützung beim Einkauf freuen.

Der Preis für die besondere Tasche dürfte für noch mehr Freude sorgen.



München - Sechs unterschiedliche Tragetaschen hat Aldi im Angebot. Insbesondere die Einkaufstaschen in verschiedenen Farben sind beim Discounter ein echter Renner und bei Kunden beliebt. Gut möglich, dass sie in der Beliebtheitsskala bald aber etwas abfallen.

Aldi Süd und Aldi Nord nehmen Tragerucksäcke ins Angebot

Denn Aldi überrascht mit einer komplett neuen Idee. So wird es in den Filialen des Discounters Tragerucksäcke geben. Sowohl in den Märkten von Aldi Süd als auch in denen von Aldi Nord. Das berichtet das Technikportal Chip.de, das die neuen Taschen bereits auf der Startup-Messe „TechFounders“ getestet hat. Demnach können Kunden die Tragerucksäcke schon „in Kürze“ erwerben. Laut der Aldi-Pressestelle bedeutet in Kürze Frühjahr - und das bundesweit.

So interessant die Idee, die Aldi zuletzt auch schon mit einer neuen Strategie für Brot hatte, klingt, so einfach ist anscheinend auch die tatsächliche Umsetzung. Denn die Taschen bekommen einen längeren Henkel, so dass die Kunden die Tasche dann wie einen Rucksack aufsetzen können. Der Stoff erinnert an die Einkaufstasche „Color“ und ist somit ebenfalls leicht zu falten, wenn sie daheim im Schrank aufgeräumt werden will. Nicht nur, dass der Stoff ähnlich ist. Auch diese Variante wird es in unterschiedlichen Farben geben.

Aldi: Startups reichen Ideen für Taschen ein

Der neuen Idee ging ein längerer Prozess voraus, wie „Chip.de“ berichtet. So rief Aldi bereits im Januar Startups dazu auf, Rucksack-Vorschläge für alle Discounter-Filialen zu machen. Laut der Aldi-Pressestelle trudelten dann über 80 Bewerbungen ein, neun davon schafften es in die engere Auswahl. Kurios: Der spätere Gewinner hatte zunächst gar nicht die finale Idee, die Aldi umsetzen ließ. Denn zunächst gab es Rucksäcke in Papierformat. Da ergaben sich gleich zwei Probleme.

Zum einen sind sie kaum wiederverwendbar. Zum anderen drohen sie schnell kaputt oder klamm zu sein. Vielen dürfte es bereits passiert sein, dass in der Einkaufstasche schon einmal etwas ausgelaufen ist. Bei Taschen aus Papier wäre der Ärger noch einmal viel größer und sie würden im Anschluss daran viel schneller weggeschmissen werden. Aldi war also an Rucksäcken interessiert, die nachhaltiger sind.

Der Preis vom Tragerucksack von Aldi ist günstig wie die anderen Taschen

So entstand dann der Tragerucksack, den es laut Aldi im Früjahr 2020 in ganz Deutschland geben wird. Allerdings nicht aus recyceltem Material, obwohl Optik und Haptik an Textil erinnern, sondern aus Rohstoff (100 Prozent Polypropylen). Der Preis ist offiziell zwar noch nicht bekannt. Doch laut „Chip.de“ wird er unter einem Euro liegen! Aktuell kosten bereits fünf der sechs Aldi-Taschen, die es an den Kassen zu kaufen gibt, unter einem Euro. Damit würde der Discounter mal wieder positive Schlagzeilen machen. Zuletzt musste Aldi wegen gefährlicher Bakterien und Gesundheitsgefahr einen Salat zurückrufen.

Mein Leben am Limit: einkaufen bei Aldi Nord mit einer Tasche von Aldi Süd. pic.twitter.com/8DyU9aTLw3 — Maike (@aucheinwunder) 22. Juli 2019

An der Größe der Taschen wird sich übrigens nicht viel tun. Die neuen Tragerucksäcke sind ähnlich groß wie die bisherigen Tragetaschen. Noch dazu sind sie wasserdicht, so dass es bei der nächsten ausgelaufenen Milch nicht gleich auf den Boden, an die Kleidung oder in den Kofferraum tropft. Außerdem gibt es bei den Tragerucksäcken zwei weitere nette Nebeneffekte: Zum einen sind die Hände demnächst frei und zum anderen ist der Rucksack auch gegen Regen gewappnet, sodass innen nichts aufweichen kann.

von Raphael Wiesweg

Rubriklistenbild: © dpa / Matthias Balk