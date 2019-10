Mann öffnet Schmandbecher - was er darin entdeckt, ist nichts für schwache Nerven

Ekel-Entdeckung bei Frühstück

+ © picture alliance/dpa / Matthias Balk Das Logo von Aldi. © picture alliance/dpa / Matthias Balk

Ein Aldi-Kunde öffnet einen Schmandbecher und traut seinen Augen nicht. Was er sieht, ist nichts für schwache Nerven. Und eine echte Ekel-Entdeckung beim Frühstück.

Köln - Da schüttelt es einen beim Lesen! Es könnte nämlich jedem passieren. Wer hat nicht schon einmal einen Becher Joghurt oder Schmand gegessen, dessen Mindesthaltbarkeitsdatum einige Tage abgelaufen war? Das ist in der Regel eigentlich gar kein Problem. Eigentlich. Denn Mario R. aus Köln erlebte eine böse Überraschung am Frühstückstisch, als er einen Becher mit Schmand öffnete.

Dieser zunächst normal erscheinende Becher mit Schmand stand im Kühlschrank des Kölners. Er war seinen Angaben zufolge nur einen Tag über dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Gekauft hatte er ihn zuvor bei Aldi Süd.

Aldi: Mann öffnet Schmandbecher am Frühstückstisch - und findet Ekelhaftes

Doch als seine Frau am reich gedeckten Frühstückstisch den Deckel vom Schmandbecher zog, verging den beiden sofort der Appetit. Das möchte niemand essen: Ekelalarm am Frühstückstisch. Wie die Zeitung „Der Westen“ berichtete, war unter dem Deckel kein cremig weißer Schmand zu sehen, sondern eine pelzige, wurstförmige Schimmelkultur. Auf einem Facebook-Post bedankte er sich mit viel Ironie bei Aldi Süd für das „spacige Frühstück“.

Den Becher stellte der Kölner dann erstmal mit großem Sicherheitsabstand zum Frühstückstisch nach draußen.

„Ich habe direkt an ,Alien' gedacht, an die Szene mit dem Ei“, erklärt er. In der gruseligen Science-Fiction-Reihe schlüpfen Außerirdische aus Eiern ...

Video: Discounter vs. Supermärkte - wer schneidet besser ab?

Inhalt des Schmandbechers von Aldi ungenießbar

Das Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) auf Lebensmitteln gibt den Zeitpunkt an, bis zu dem das Lebensmittel bei richtiger Aufbewahrung seine Eigenschaften wie Geruch oder Geschmack behält. Bei richtiger Lagerung sind die Lebensmittel oft noch nach Ablauf des MHD genießbar. Das war beim Schmand-Becher des Kölners eindeutig nicht der Fall. Deshalb sollte man vor dem Verzehr unbedingt testen, ob das Produkt noch gut ist. Bei untypischem Aussehen, Geruch oder Geschmack gilt: wegwerfen.

Erst kürzlich testete das ZDF, ob Aldi oder Lidl der bessere Discounter ist. Das Ergebnis war überraschend.

Nach zwei Todesfällen: Jetzt auch Ikea von verkeimter Wurst betroffen

erb