Eklige Entdeckung in Buttergemüse: Was eine Aldi-Süd-Kundin hier findet, ist gruslig

Discounter reagiert auf Vorwürfe

© Facebook Was ist das? Und was hat es im Buttergemüse zu suchen?

Eine Kundin des Discounter-Riesen Aldi Süd schockiert nun mit einem absoluten Ekel-Fund. Auf einem Bild dokumentiert die Frau ihren Fund.

München - Mit einem wirklich ekligen Fund schockiert nun eine Kundin von Aldi Süd. Auf der offiziellen Facebook-Seite des Discounters veröffentlicht die Kundin ein Bild eines seltsam anmutenden Gegenstands. Die unbeabsichtigte „Beilage“ mischte sich demnach unter ihr vom Discounter-Riesen gekauftes Buttergemüse. Bei genauerem Hinsehen dürfte der Kundin dann jedoch der Appetit vergangen sein.

Horror-Fund im Aldi-Buttergemüse: Kundin veröffentlicht Foto von Ekel-Fund

Es ist nur eine kleine unscheinbare braune Sache, die eine Kundin offenbar auf einem Taschentuch vor die Kamera hält. Doch den ekligen Fund machte die Kundin einer Aldi-Süd-Filiale ausgerechnet in ihrem Essen. Wie die entsetzte Frau auf der offiziellen Facebook-Seite des Discounters erklärt, wurde der eklige Schleim-Pfropf ausgerechnet in ihrem zuvor bei Aldi Süd gekauften Buttergemüse gefunden. „So was findet man im Buttergemüse von Aldi! Ekelhaft!“, zeigt sich die Frau von ihrer unfreiwillig gefundenen „Beilage“ entsetzt.

Discounter Aldi Süd reagiert auf Vorwürfe - Kundin von „Beilage“ entsetzt

Um was es sich bei der undefinierbaren braunen Substanz genau handelt, bleibt in dem Facebook-Post ungeklärt. Kurze Zeit nach ihrer Beschwerde meldet sich der Discount-Riese dann jedoch selbst zu Wort. „Vielen Dank, dass du ins direkt über das nicht dazugehörige Stück in dem Buttergemüse informierst. Wir möchten deine Info gerne so schnell wie möglich zur Prüfung an unsere Qualitätsabteilung und an den Lieferanten weiterleiten“, erklärt Aldi Süd unter dem veröffentlichten Foto.

Ekel-Fund bei Aldi: Unklar, was Frau in Buttergemüse gefunden hat

Über ein Kontaktformular kann die verärgerte Kundin dann ihren ekligen Fund melden. Ob der Ekel-Fund tatsächlich in dem Buttergemüse war und um was es sich bei dem schleimigen Pfropf überhaupt genau handelt, wird wohl ein Geheimnis bleiben.

