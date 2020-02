Aldi-Kundin geschockt: Schockierendes Bild in Werbeprospekt - „Das sieht ja aus, wie ...“

„Als ich Seite 5 aufgeschlagen habe ...“

Aldi-Prospekt: Ein Produktfoto kommt ziemlich zweideutig daher. Eine Kundin war von dem Bild völlig erschrocken - der Discounter gibt daraufhin seinen Fehler zu.

Mülheim an der Ruhr - Es soll Menschen geben, die sehnsüchtig auf die Angebotsprospekte von Supermärkten und Discountern warten, die Woche für Woche ins Haus kommen. Die Werbebroschüren zeigen nicht nur die Verpackungen der Produkte, die in den kommenden Tagen günstiger in den Filialen erhältlich sind, sondern beinhalten manchmal auf Rezepte oder Servierempfehlungen.

Aldi-Schock: Kundin hält Pulled-Pork-Foto in Werbeprospekt für etwas anderes

So auch im Falle von Aldi Süd. Bei dem Discounter können die Kunden aktuell Pulled Pork kaufen. Wäre zu dem Produkt nicht auch die Verpackung abgebildet, könnte man das beigefügte Foto glatt missinterpretieren. So ist es jedenfalls einer Kundin gegangen, die auf Facebook mitteilte, was sie verwundert.

„Also, als ich Seite 5 des aktuellen Prospekts aufgeschlagen habe, habe ich einen ziemlichen Schrecken bekommen. Das sieht ja aus, wie eine ausgenommene, zerfledderte Ente“, lautet ihre Bemerkung auf der offiziellen Facebook-Seite von Aldi Süd.

Aldi gibt Fehler zu: Foto-Patzer - „Etwas ungünstig gewählt“

Betrachtet man das Bild, kann man den Einwand der Userin nachvollziehen. Das dargestellte Fleisch könnte als Körper der Ente interpretiert werden, die gelbe Paprika als Kopf und die rote Paprika als Schnabel. Man muss erst einmal darauf kommen, das Bild so zu sehen. Doch ist es einmal passiert, brennt es sich vor dem inneren Auge fest. Dieses Problem erkennt nun auch Aldi selbst. Die Antwort des Unternehmens lautet: „Jaaa, jetzt wo du es sagst, Mari. Da ist der Serviervorschlag etwas ungünstig gewählt worden.“

Aldi-Fauxpas: Nicht das erste Mal - eine Kuriositäten-Sammlung des Discounters

