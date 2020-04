Edeka, Rewe, Lidl, Aldi: Mundschutz-Masken - Das planen die Supermärkte

Coronavirus

Das Tragen von Mundschutz-Masken wird Pflicht wegen des Coronavirus. Ab wann gibt es die Gesichtsmasken bei Rewe, Edeka, Lidl, Aldi und Co.?

In ganz Deutschland besteht eine Mundschutz- Masken-Pflicht im Einzelhandel und öffentlichen Nahverkehr

im Einzelhandel und öffentlichen Nahverkehr Masken sollen die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2* eindämmen

Mundschutz-Masken kaufen ist bald bei Aldi* Edeka, Netto, Real und weiteren Supermärkten möglich

Kassel - Maskenpflicht ist in Deutschland derzeit das Wort der Stunde. Alle 16 Bundesländer haben sie inzwischen für Einzelhandel und öffentliche Verkehrsmittel verhängt. Mundschutz- Masken sollen dabei helfen, die Verbreitung des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 einzudämmen. Einfache Stoffmasken schützen nicht den Träger selbst, sondern sollen verhindern, dass dessen Tröpfchen sich verbreiten. Aber wo kann man Mundschutz-Masken kaufen? Aldi, Edeka, Netto und Co. machen Hoffnung.

Aldi, Lidl, Rewe, Netto, Penny - Maskenpflicht wegen Corona: Schutzmasken womöglich bald im Supermarkt erhältlich

Einkaufen im Supermarkt, der Gang in die Apotheke, Bus fahren - all das geht in ganz Deutschland spätestens ab Montag, dem 27. April nur noch mit Mundschutz-Maske. Chirurgische Masken sollen dem medizinischen Personal vorbehalten werden und auch FFP-Masken sind knapp und nicht zum Tragen auf Dauer geeignet.

Wer sich keine eigene Maske nähen oder basteln möchte, der kann darauf hoffen, dass Supermärkte wie Aldi, Rewe, Lidl, Netto, Penny und Co sie bald ins Sortiment nehmen und Verbraucher dort Mundschutz-Masken kaufen können.

Verkauf von Masken: Edeka, Netto und Hit

Die Supermarktkette Edeka unterstützt nach eigenen Angaben die Maskenpflicht „soweit wie möglich“. Eine Sprecherin von Edeka teilte auf Anfrage mit, dass das Unternehmen in der Lage ist, ausreichend Mundschutz-Masken für seine Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. „Wir hoffen, bis Anfang Mai auch den Kunden in unseren Geschäften Masken zum persönlichen Schutz anbieten zu können“, so die Edeka-Sprecherin. Für die zu Edeka gehörende Discounter-Kette Netto Marken-Discount gilt laut einer Sprecherin dasselbe: Auch dort soll man ab Anfang Mai Mundschutz-Masken kaufen können.

Auch Hit Markt plant „selbstverständlich“, alle Mitarbeiter mit Mundschutz-Masken auszustatten. Man werde „auch der Nachfrage der Verbraucher nachkommen, indem wir hochwertige Mehrweg-Mund- und Nasenbedeckungen dem Kunden zum Kauf anbieten“, sagte eine Sprecherin von Hit.

Verkauf von Masken: Real und Kaufland

Die in Düsseldorf ansässige Kette Real teilte auf Anfrage mit, ihre Mitarbeiter mit ausreichend Mundschutz-M asken auszustatten. „Wir wollen in Kürze auch Masken für den Verkauf zur Verfügung stellen“, sagte ein Sprecher von Real. Demnach soll es verschiedene Ausführungen geben, beispielsweise ein 5er-Pack „hochwertiger Textilmasken“ für 19,99 Euro. Wann die Masken in den Verkauf gehen, stehe noch nicht fest.

Auch bei Kaufland soll man bald Mundschutz-Maskenkaufen können: „Wir arbeiten derzeit mit Hochdruck daran, dem momentanen Bedarf der Verbraucher an Schutzmasken zeitnah nachzukommen“, sagte die Kette Kaufland gegenüber dem Nachrichtenportal watson.de.

Verkauf von Masken bei Aldi: Aldi Nord und Aldi Süd

Der Discounter Aldi Nord* hat sich bezüglich des Verkaufs von Mundschutz-Masken noch nicht ganz festgelegt. „Wir prüfen aktuell die Beschaffung größerer Mengen von Schutzmasken oder Alltagsmasken zur Ausstattung unserer Mitarbeiter oder für den Verkauf“, teilte die Pressestelle von Aldi Nord dem Nachrichtenportal watson.de mit.

Aldi Süd* äußerte sich zum Verkauf von Mundschutz-Masken weniger verhalten als das Schwesterunternehmen Aldi Nord: „Unseren Kunden möchten wir ebenfalls bald Einweg- oder Textilmasken anbieten.“ Zunächst habe aber die Ausstattung der Mitarbeiter höchste Priorität, heißt es bei Aldi Süd. Die Ausstattung sei eine Ergänzung zu der bereits bestehenden Ausrüstung.

Verkauf von Masken: Lidl, Rewe und Penny

Wer bei Lidl darauf hofft, Mundschutz-Masken kaufen zu können, wird wahrscheinlich enttäuscht werden: Der Discounter teilte auf Anfrage mit, dass derzeit keine Masken verkauft werden. Lidl will allerdings seine Mitarbeiter mit Masken ausstatten.

Die zusammengehörenden Ketten Rewe und Penny sagten gegenüber dem Nachrichtenportal watson.de: „Ob wir unseren Kunden entsprechende Produkte anbieten können, ist derzeit in Prüfung.“

Von Ines Alberti

