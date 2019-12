Aldi verkauft Samsung-Smartphone zum Kampf-Preis - aber es ist nur für bestimmte Zielgruppe sinnvoll

Discounter startet Handy-Offensive

Mit dem Samsung Galaxy A10 verkauft Aldi ein Smartphone für 129 Euro. Lohnt sich der Handy-Kauf beim Lebensmittel-Discounter?

Ab Donnerstag gibt es bei Aldi Nord und Aldi Süd das Samsung Galaxy A10 zu kaufen.

und das zu kaufen. Der Discounter bietet das Smartphone für 129 Euro an.

Im Test erzielt das Handy zwiespältige Ergebnisse - nur für eine Gruppe ist es zu empfehlen.

Mühlheim an der Ruhr - Ein Smartphone beim Lebensmittel-Discounter kaufen? Bei Aldi ist das seit Donnerstag (12. Dezember) möglich. Die Einzelhandelskette geht mit einem Schnäppchen-Angebot in die Offensive: das Samsung Galaxy A10 für 129 Euro.

Schon häufiger hatten sowohl Aldi Nord und Aldi Süd das Handy im Angebot. Das von Samsung eigentlich nicht für den deutschen Markt vorgesehene Smartphone war im Sommer für 139 Euro zu haben.

Aldi verkauft das Samsung Galaxy A10 mit 10 Euro Startguthaben

Nun ist Aldi nochmals mit dem Preis runtergegangen. Dazu gibt es 10 Euro Startguthaben vom hauseigenen Mobilfunkanbieter Aldi-Talk. Aber was taugt das Gerät?

Zumindest preislich hält das Angebot, was es verspricht. Das Online-Vergleichsportal Idealo kennt keinen ähnlich günstigen Anbieter für das Galaxy A10. Lediglich einige Ebay-Angebote kommen in die Nähe, ansonsten muss man mindestens 10 Euro mehr latzen.

Galaxy A10 bei Aldi: Großes Display - aber kleiner Speicher

Aber wie sieht es mit der Qualität aus? „Hohe Ausdauer, schön großer Bildschirm - der aber schärfer sein könnte“, urteilt Computer-Bild. Außerdem werden Leistung und Speicher bemängelt. Letzteres kann allerdings leicht durch eine zusätzliche Speicherkarte behoben werden.

In einem Test von Computer Bild landet dasGalaxy A10 nur auf Rang sieben - von sieben. Allerdings handelt es sich bei der Konkurrenz auch um deutlich teurere Modelle. Das A10 ist das billigste Modell der A-Reihe. Was kann das Einsteiger-Smartphone also wirklich? Hier die harten Fakten:

13-Megapixel-Kamera (und eine 5 Megapixel-Frontkamera)

(und eine 5 Megapixel-Frontkamera) 6,2 Zoll Display (15,8 Zentimeter)

32 Gigabyte Speicherkapazität

2 Gigabyte Arbeitsspeicher

1,6 GHz Octa-Core-Prozessor

3400 mAh-Akku (so reicht der Akku möglichst lange)

Dual-Sim (Vorsicht: Modell ist nur mit Micro-SD zu betreiben)

Aldi-Angebot: Nur für Smartphone-Einsteiger eine sinnvolle Option

Ob sich dafür die von Aldi veranschlagten 129 Euro lohnen, muss jeder für sich entscheiden. Wer ein absolutes Top-Handy sucht, ist im Fachhandel sicherlich besser aufgehoben als beim Lebensmittel-Discounter. Und auch für ein paar Euro mehr gibt es deutlich stärkere Alternativen.

Für Smartphone-Einsteiger, Leute mit kleinem Geldbeutel oder ohne große Ansprüche ist das Angebot aber eine echte Option. Doch Vorsicht - oftmals sind solche Sonderangebote bei Aldi schnell vergriffen. Dieser Kunde verrät seinen Geheimtrick für die Schnäppchenjagd bei Aldi.

Oder man verzichtet einfach mal auf das Smartphone: Nicht nur Social-Media-Detoxer vor den Gefahren der Geräte.

