Dreifach-Ärger bei Aldi: Kunde erlebt Odyssee und wird dann verspottet - „Lern kochen“

Ein kleiner Einkauf bei Aldi hat sich für einen Mann zu einer wahren Odyssee ausgeweitet. Auf Facebook macht der unzufriedene Kunde seinem Ärger Luft.

Ein Einkauf bei Aldi wurde für einen Kunden zur Odyssee

Er beschwerte sich auf Facebook

Sowohl der Discounter als auch andere Nutzer reagierten

Köln - Ein Kunde - der laut eigener Aussage schon so oft von der Aldi-Süd-Filiale in Köln Godorf enttäuscht wurde, dass er normalerweise bei Konkurrenz-Discounter Lidl einkauft - wollte dem Supermarkt eine erneute Chance einräumen. Was dann begann, war eine Odyssee, die kaum zu glauben ist und die er in einem Beschwerde-Posting auf der Facebook-Seite des Discounters zusammenfasst:

Aldi: Kunde möchte nur schnell einkaufen - Beginn einer Odyssee

Der Kunde gibt an, er habe sich eine Pizza aus der Kühltheke mitgenommen, nur um zu Hause festzustellen: Sie ist seit einer Woche abgelaufen. Halb so schlimm, denkt er sich - könne er ja umtauschen. Er isst stattdessen Brot zu Mittag. Außerdem in seinem Einkaufswagen landete beim Pizza-Kauf eine Packung Aufback-Brötchen. Als er diese wenige Tage später verspeisen will, bemerkt er, dass das Produkt verschimmelt ist.

Er macht sich erneut auf den Weg zum Discounter, um auch dieses Produkt umzutauschen. Beim Griff ins Regal schaut er dieses Mal ganz genau hin und bemerkt: Die Packung, die er gegen die seine umtauschen wollte, ist ebenfalls mit Schimmelpilzen verunreinigt. Damit war ihm die Lust auf Brötchen offenbar erst mal vergangen. Er entscheidet sich stattdessen für eine Packung Bagels. Und raten Sie mal was ihm blüht, als er die Bagels zu Hause auspackt? Auch sie sind verschimmelt.

Aldi reagiert auf die Beschwerde: „Das sollte natürlich nicht vorkommen.“

„Das kann doch nicht euer Ernst sein?“, fragt der Kunde erzürnt. Er habe bereits vor mehreren Monaten darauf hingewiesen, dass die Mitarbeiter in der entsprechenden Filiale in Köln Godorf „unfähig“ seien. Er zürnt: „Ich musste jetzt für einen Einkauf dreimal zu euch fahren und habe wieder verschimmelte Ware.“

Das Social Media Management des Discounters reagierte auf den Post, entschuldigte sich für die Vorkommnisse. Das Angebot: „Sag uns doch gerne mal, um welche Filiale es sich handelt, dann gebe ich das von hier aus nochmal an die Kollegen vor Ort weiter.“

Aldi-Kunde wird nach seiner Odyssee verspottet: „Lern kochen“

Den Facebook-Beitrag haben auch andere User kommentiert. Und sie schlagen sich eher nicht auf die Seite des wütenden Kunden. Einer weist darauf hin, dass eine Tiefkühl-Pizza eine Woche nach Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums sicherlich noch immer gut sei. Ein anderer zweifelt gar die Geschichte an. „Ausgerechnet dir, und nur dir, nur dir allein passiert sowas gleich dreimal hintereinander“, schreibt er vielsagend. Und hat zum Schluss noch einen fiesen Ratschlag: Damit so etwas nicht mehr passiert solle der Kunde doch einfach - kochen lernen.

