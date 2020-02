Aldi verspottet seine Kunden: „Wenn eine neue Kasse öffnet ...“

Viele fühlen sich ertappt

Die trauen sich ja was! Der Discounter Aldi erlaubt sich auf Facebook einen Scherz über seine Kunden. Viele finden es lustig - aber bei weitem nicht alle.

Aldi erlaubte sich auf Facebook einen Spaß über seine Kunden.

erlaubte sich auf Facebook einen Spaß über seine Kunden. Es geht dabei um ein Verhalten, welches diese offenbar beim Bezahlen an den Tag legen.

Facebook-Nutzer finden den Beitrag jedoch zum Brüllen.

München - Lebensmittel-Ketten wie Aldi*, Rewe und Co sind inzwischen allesamt auch in den sozialen Netzwerken vertreten. Dort informieren sie die Abonnenten über neue Angebote, treten aber auch via Kommentar-Funktionen immer wieder in den direkten Austausch mit den Nutzern. Aldi Süd* zeigte diese Woche jedoch, dass Inhalte von Lebensmittel-Ketten auf Portalen wie Facebook auch ganz schön lustig sein können - der Discounter erlaubte sich nämlich einen Spaß über seine Kunden.

Aldi teilt Kunden an der Kasse in Scherz-Diagramm ein

Aldi* postete auf der Social-Media-Plattform ein buntes Diagramm: Die Y-Achse zeigte dabei die Geschwindigkeit in Kilometern pro Stunde an, die X-Achse listete von links nach rechts auf - „Wanderfalke“, „Learjet“, „Kunde, wenn eine neue Kasse öffnet“. Während der Balken des Wanderfalken nur dezent in die Höhe steigt, erreicht auch der Learjet nicht einmal die Hälfte der Y-Achse. Der Balken des „Kunden, wenn eine neue Kasse öffnet“ hingegen schießt fast bis ans obere Ende der Skala. Dazu schreib der Discounter ganz frech: „Wanderfalken erreichen eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 390km/h. Schneller sind nur Kunden, wenn eine neue Kasse geöffnet wird“. Dahinter ergänzen außerdem drei Emojis den Beitrag: ein rennender Mensch, ein Venussymbol und ein aufgewirbelte Staubwolke. Hieraus lässt sich schließen, dass Aldi mit dem Post vor allem auf weibliche Kunden anspielt.

Video: Aldi - vom Tante-Emma-Laden zum internationalen Konzern

Aldi-Kunden beweisen Selbstironie - und lachen über den Kassen-Scherz

Über die Hälfte der User, die eine Reaktion auf den Facebook-Post dort gelassen haben, entschieden sich für „haha“ - in der Form eines lachenden Emojis. Manch einer war so amüsiert, dass er den Facebook-Post selbst noch durch etwas Lustiges ergänzte. Eine Facebook-Nutzerin schrieb beispielsweise: „Den wahren Charakter eines Menschen erkennt man dann, wenn die zweite Kasse beim Supermarkt aufgemacht wird.“ Sie ergänzte dies durch ein GIF, das eine rasende Frau mit Einkaufswagen zeigt.

+ © Facebook Ein anderer Kunde witzelte hingegen: „Fühlt man sich wie bei Jumanji, wenn eine Herde wilder Tiere an einem vorbeitrampelt!“ Hierauf reagierte Aldi wiederum mit einem GIF, das Robin Williams in seiner Rolle als Alan Parrish zeigt, der seinen Mund zu einem Schreckensschrei öffnet.

Einige Aldi-Kunden können nicht darüber lachen: „So bösen Post!“

Dennoch gab es auch Facebook-Nutzer, die beim Scherz von Aldi nicht mitlachen konnten. Einer davon schrieb: „Hat Aldi zu viele Kunden oder warum setzt man hier einen so bösen Post rein? Lidl, Netto, Rewe usw. freuen sich bestimmt ehemalige Aldi-Kunden zu begrüßen.“

