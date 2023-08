Aldi-Produkte „aus der Region“: Wie regional sind sie wirklich?

Von: Anna-Lena Kiegerl

Aldi wirbt, mit seinen Eigenmarken „Bestes aus der Region“ und „Einfach regional“, mit Produkten aus der Region. Doch woher stammen die Produkte eigentlich?

Kassel – Nachhaltigkeit und Regionalität steht bei vielen Verbrauchern hoch im Kurs. Dennoch wird ein Großteil der Produkte und Lebensmittel aus der ganzen Welt bezogen. Regionale Lebensmittel sparen jedoch Emissionen ein, denn sie müssen keine langen Transportwege mit Flugzeug oder Schiff auf sich nehmen. Auch Aldi wirbt mit Regionalität gewisser Produkte. Doch wie regional sind diese wirklich und was bedeutet regional eigentlich?

Aldi Süd Eigenmarke „Bestes aus der Region“

Aldi Süd ersetzt mit dem neuen Angebot „Bestes aus der Region“ die bisherigen drei Marken „Unser Bayern“, „Unser Franken“ und „Einfach regional“. Wie eine Sprecherin von Aldi Süd auf Anfrage von IPPEN.MEDIA bestätigt, steht die neue Eigenmarke für Produkte, bei denen die Rohstoffe überwiegend und die Hauptzutat komplett aus der gekennzeichneten Region stammen.

Begriff Region nicht klar definiert – Bundesland oder Natur- und Kulturraum

Demnach sei der Begriff regional nicht klar definiert und auch nicht geschützt. „ALDI SÜD definiert eine Region immer als ein Bundesland oder einen Natur- oder Kulturraum, wie beispielsweise das Rheinland oder die deutsche Bodenseeregion“, so die Pressesprecherin. Nur in Ausnahmefällen dürfe im kleinen Umkreis in der Nachbarregion verarbeitet werden. Zu kaufen sind die Produkte dann innerhalb der Region und in angrenzenden Gebieten.

Unter der Eigenmarke „Einfach regional“ werden bei Aldi Nord regionale Produkte verkauft. (Symbolbild) © Imago/Revierfoto

Kunden, denen die Regionalität eines Produkts wichtig ist, können sich direkt auf dem Artikel informieren, woher es stammt und wo es verarbeitet wurde. Denn die Herkunft ist auf allen „Bestes aus der Region“ Produkten gekennzeichnet.

Aldi Nord: Regionen sind auf dem Produkt gekennzeichnet

Bei Aldi Nord hingegen erkennt man Regionalität an der Eigenmarke „Einfach regional“. Als regional gelten hier Monoprodukte, also zum Beispiel Obst oder Gemüse, wenn sie vollständig aus der Region stammen und auch die gesamte Lieferkette dort stattfindet. Das erklärt ein Sprecher der Aldi Nord auf Anfrage von IPPEN.MEDIA. Bei Mischprodukten muss die Hauptzutat und möglichst auch die Wertzutat, vollständig aus der Region stammen. Generell stammen 51 Prozent des Produktgewichts aus der Region.

Laut dem Sprecher von Aldi Nord sind die Regionen, aus denen die Produkte stammen, auch hier auf dem Produkt gekennzeichnet. So ist sowohl das Bundesland, als auch das Regionalfenster gekennzeichnet. Dies seien derzeit rund 160 Artikel. Auch bei anderen Produkten schlägt sich der Trend zur Nachhaltigkeit nieder. Bio-Produkte stehen auch bei den Discountern hoch im Kurs.