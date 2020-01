Kunde wegen Aldi-Produkt in Klinik? Video zeigt zu früh explodierende Rakete - Discounter reagiert

Weiterer Betroffener?

+ © dpa / Bernd Thissen Explodierte eine Rakete von Aldi Süd etwa zu früh? © dpa / Bernd Thissen

Er feierte den Jahreswechsel mit Feuerwerk, offenbar in Form von Raketen des Discounters Aldi Süd. Kurz darauf musste ein Kunde jedoch ins Krankenhaus. Nun äußert sich Aldi Süd.

Ein Kunde beschwert sich bei Aldi Süd.

Explodierte eine beim Discounter gekaufte Rakete viel zu früh?

Nun antwortet Aldi Süd selbst auf die Vorwürfe.

Essen - Diese Silvesternacht dürfte ein Kunde des Discounters Aldi Süd so schnell nicht vergessen. Über die offizielle Facebook-Seite des Discounters beschwert sich der Kunde am frühen Silvestermorgen und warnt zugleich vor dem Gebrauch der Silvesterraketen. Ihm zufolge ist eine der bei Aldi Süd gekauften Raketen zu früh explodiert.

Aldi Süd: Explodierte diese Rakete zu früh? Kunde erhebt Vorwürfe

Der Kunde erklärte bereits kurz nach Mitternacht an Neujahr auf Facebook, eine der bei dem Discounter gekauften Raketen sie nicht wie erwartet in die Höhe gestiegen, sondern bereits in etwa drei Metern Höhe explodiert. „Bitte passt auf“, warnte er zunächst. Ein zusätzlich hochgeladenes Video zeigt dann tatsächlich eine Rakete, die auf dem Weg in den Himmel bereits nach wenigen Metern explodiert.

In einem weiteren Update erklärt der Mann: „Ich glaube, ich fahre gleich ins Krankenhaus“. Kurz darauf veröffentlicht der Discounter-Kunde dann offenbar die im Krankenhaus getätigte Diagnose: Knalltrauma. Wenig später bekommt der Facebook-Nutzer Rückendeckung von einer weiteren Person. In einem Kommentar bestätigt diese: „Bei mir explodierte sie noch am Boden in der Flasche.“ Dass die Rakete aus dem veröffentlichten Video tatsächlich von Aldi Süd verkauft wurde, ist nicht belegt.

Aldi Süd reagiert auf Vorwürfe nach Silvester-Nacht

+ Über die Facebook-Seite berichtet der Mann von seinem Silvester-Moment. © Screenshot Facebook

In einem kurzen Statement äußert sich der Discounter am frühen Donnerstagmorgen. „Das tut mir mega leid, dass dir das passiert ist. Selbstverständlich sollte das nicht passieren, dass die Raketen zu früh explodieren.“ Der Discounter erklärt außerdem, dass der Kundenservice werde den Lieferanten kontaktieren.

