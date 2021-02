Aldi: Geheime Funktion am Eingang - Millionen Kunden haben sie unbemerkt genutzt

Was steckt dahinter?

Er wirkt unscheinbar: Der Teppich im Eingangsbereich von Aldi-Filialen verbirgt eine geheime Funktion. Millionen Kunden haben diese genutzt, ohne es zu wissen.

Kassel - Millionen Kunden von Aldi haben bereits unbemerkt eine besondere Funktion genutzt. Was nach einem gewöhnlichen Teppich aussieht, hat einen praktischen Nutzen. Im Eingangsbereich von Aldi-Filialen wurden spezielle graue Teppiche verlegt.

Der Bodenbelag besteht aus Rillen, die die Wegfahrsperre von Einkaufswagen entriegeln sollen. Das berichtet chip.de. Sobald ein Kunde mit seinem Wagen über den Teppich fährt, löst sich die Sperre - falls sie aktiviert wurde.

Praktische Funktion bei Aldi im Eingangsbereich - Discounter sichert sich ab

Schon vor 15 Jahren hatte der beliebte Discounter die Wegfahrsperre in seine Einkaufswagen gebaut. Falls ein Kunde den Parkplatz samt Einkaufswagen verlässt, blockieren die Räder. So will sich Aldi vor Diebstählen schützen.

An der Grenze zwischen Aldi-Gelände und Gehweg wurden zahlreiche Magnetstreifen angebracht. Die Wegfahrsperre wird aktiviert, wenn ein Kunde mit dem Wagen darüber rollt. „Auf dem Parkplatz oder in der Tiefgarage von Aldi kann man den Einkaufswagen ganz normal rollen“, berichtet ein Insider gegenüber chip.de.

Funktion bei Aldi: Teppich entriegelt Wegfahrsperre für Kunden

Verlässt der Einkaufswagen das Gelände, kann er nur mit großem Aufwand weitergeschoben werden. „Kunden müssen den Einkaufswagen teilweise hochheben und weitertragen“, erklärt der Aldi-Experte. In einigen Fällen lassen die potenziellen Diebe den Wagen dann stehen. Oder sie bringen ihn mit der aktivierten Sperre wieder zurück.

Falls Kunden von Aldi dann einen solchen Einkaufswagen erwischen, kann der Teppich Abhilfe schaffen. Die enthaltenen Magnetrillen entriegeln dann die Wegfahrsperre. „Hilft auch das nichts, können sich Kunden an die Kasse wenden. Dort können Mitarbeiter den Wagen problemlos entriegeln“, so der Insider.

Aldi: Einkaufswagen können für Supermärkte teuer werden

Einkaufswagen können ganz schön ins Geld gehen. Wie chip.de berichtet, zahlen Discounter und Supermärkte durchschnittlich zwischen 40 und 150 Euro pro Wagen. Reinigung und Wartung kommen dann noch obendrauf.

Erst kürzlich überzeugt ein Aldi-Kunde den Discounter von einem genialen Vorschlag für den Einkaufswagen. Die Idee postet der Kunde auf Facebook - die Resonanz ist riesig.