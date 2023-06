Versteckte Preiserhöhung bei Aldi: Verbraucherschützer sprechen von Verschleierungstaktik

Von: Stella Henrich

Viele Händler schrecken vor versteckten Preiserhöhungen nicht zurück. Verbraucherschützer haben das Thema schon lange auf dem Schirm. Aktuell warnen sie vor einer Aldi-Eigenmarke.

Kassel ‒ Aktuell zieht Aldi Nord nach Einschätzung der Verbraucherzentrale Hamburg (VZHB) alle Register, um seine Kunden hinters Licht zu führen. Die Verbraucherschützer bemängeln mehrere Preiserhöhungen bei Schokoladen-Eigenmarken. So seien die Tafeln der Schokoladenmarke Chocolat Amandes der Eigenmarke Moser Roth von Aldi Nord versteckt um 15 Prozent teurer geworden, obwohl der Verkaufspreis gesunken ist. Denn gleichzeitig sei deren Inhalt „von 184 bzw. 168 Gramm auf 150 Gramm geschrumpft“, so das Ergebnis der Hamburger.

Versteckte Preiserhöhungen bei Aldi: Discounter sorgt für Preiswirrwarr

Der Discounter zieht dem Bericht der Verbraucherzentrale zufolge die Kunden im wahrsten Sinne durch den Kakao. Es herrsche ein „unglaubliches Preiswirrwarr“. So sei der Preis für die Tafel Schokolade von 1,59 Euro auf nun 1,49 Euro gesunken, was zunächst nach einem Schnäppchen klingt. Doch gleichzeitig ist auch die Füllmenge der Tafel geschrumpft, was damit zu einer „versteckten Preiserhöhung um bis zu 15 Prozent“ führt.

Diese Marken sind betroffen:

Produkt Füllmenge alt Füllmenge neu Chocolat Amandes Edel Marzipan Vollmilch 184 Gramm 150 Gramm Chocolat Amandes Edel Marzipan Zartbitter 184 Gramm 150 Gramm Chocolat Amandes Edel Marzipan Mozart 168 Gramm 150 Gramm Quelle: Verbraucherzentrale Hamburg

Ein weiterer Vorwurf der Hamburger Verbraucherschützer ist, dass Aldi die „alten“ Schokoladentafeln (184 bzw. 168-Gramm-Packungen) zu einem höheren Preis verkauft. So gehen die Tafeln nicht zu dem sonst verlangten Preis von 1,59 Euro über die Ladentheke. Die Kunden müssten nun 1,89 Euro für diese Tafeln an der Kasse bezahlen. Dahinter verberge sich ein „billiger Taschenspielertrick“. Denn durch die Preisanpassungen „liegt bei den neuen Packungen mit geschrumpften Inhalt gar keine versteckte Preiserhöhung vor“.

Preistrickserei im Handel: Aldi zieht die Tafeln in die Länge

Doch damit nicht genug der Trickserei. Aldi zieht die Umverpackung seiner Tafeln jetzt in die Länge, obwohl weniger Gewicht enthalten ist (150 Gramm statt 184 Gramm). Dabei war die Schokolade bereits vorher um ein Drittel des Inhalts geschrumpft. So seien bereits im letzten Jahr die Füllmengen der Sorten Edel Marzipan Vollmilch sowie Edel Marzipan Zartbitter von 230 auf 184 Gramm gesunken, so der VZHB weiter.

Von einer versteckten Preiserhöhung kann hier nicht gesprochen werden, da die Preise im ganzen Schokoladensortiment zuletzt gestiegen sind. Den Verkaufspreis für die Restmengen für die alte Grammatur 184 g/168 g haben wir auf 1,89 Euro angepasst.“

Zur Verschleierungstaktik des Discounters gehöre auch, dass nun fünf anstatt vier Täfelchen in die Packung liegen. Der Trick dabei: Ein Stäbchen wiege aber nur noch 30 Gramm statt wie bisher 46 Gramm. Aldi-Kunden müssen also ganz genau hinschauen. Denn auch an der Rezeptur wurde offenbar gearbeitet. „Bei den Sorten Chocolat Amandes Edel Marzipan Vollmilch sowie Chocolat Amandes Edel Marzipan Zartbitter werden jetzt nur noch 38 Prozent Edelmarzipan pro Schokoladentafel verarbeitet, vorher waren es 45 Prozent“, warnen die Verbraucherschützer. Ähnliches lässt sich auch bei der Sorte Chocolat Amandes Marzipan beobachten. Auch hier sinke der Anteil an Marzipan und Nougat um ein paar Prozentpunkte.

Allerdings werden die Verbraucher nicht nur bei Schokolade hinters Licht geführt. Auch bei Marken-Stiehleis von Oreo, Daim, Milka, Langnese und Mars stellten die Hamburger Verbraucherschützer jüngst Mogeleien mit Preisen und Packungsgrößen bei Discountern und Supermärkten wie Edeka, Kaufland und Netto fest. Regelmäßig küren Verbraucherschützer diese Tricks des Handels als Mogelpackung des Monats, um so mehr Transparenz für Verbraucher beim Einkaufen zu schaffen.