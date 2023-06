Algensalbe im dm-Drogeriemarkt: Preis und Verfügbarkeit

Von: André Kaminski

dm-Drogeriemärkte bieten eine große Auswahl an Kosmetika und gesundheitsspezifischen Produkten. © Evertz Pharma

In Sachen Haut- und Körperpflege ist der dm-Drogeriemarkt nahezu konkurrenzlos. Hier findet man eine umfassende Auswahl an Kosmetika und auch gesundheitsspezifischen Produkten, für die man sonst in die Apotheke gehen würde.

Besonders weit verbreitet ist die Problematik der Besenreiser, für die viele Betroffene eine Lösung in der Drogerie suchen. Im Hinblick darauf konnte die Aktiv Algensalbe zahlreiche Verbraucher überzeugen. Doch gibt es die Besenreiser nun auch im dm zu kaufen?

Gibt es Algensalbe im dm-Drogeriemarkt zu kaufen?

Die Auswahl an Hautpflege- und Gesundheitsprodukten im Drogeriemarkt dm ist vielfältig. Regelmäßig wird das Produktsortiment erweitert oder ausgetauscht und immer öfter halten auch Produkte aus dem Onlinehandel und aus Apotheken Einzug in die Drogerie. Wer sich nun hoffnungsvoll auf die Suche nach der Biovolen Algensalbe begibt, wird im dm allerdings nicht fündig. Die Aktiv Algensalbe des Herstellers Evertz Pharma GmbH wird weder im dm-Drogeriemarkt noch im Online-Shop oder in anderen Drogerieketten verkauft.

Schnell kommt die Frage auf, wieso die Besenreiser-Salbe in zahlreichen Versandapotheken erhältlich ist, bei dm aber nicht. Das hat verschiedene Gründe. Im dm findet man zwar eine große Auswahl an verschiedenen Produkten, diese bewegen sich allerdings innerhalb einer bestimmten Preisspanne. Hochpreisige Kosmetik findet man hier nicht. Die Aktiv Algensalbe entspricht den hohen Anforderungen an ein Medizinprodukt, was sich auch im Preis widerspiegelt. Die Preisgestaltung passt nicht in das Konzept der meisten Drogeriemärkte.

Wer die Biovolen Algensalbe kaufen und gleichzeitig sparen möchte, kann das mit einer Bestellung im Online-Shop. Hier gibt es einen attraktiven Herstellerrabatt und zusätzlich die Möglichkeit, die Salbe 30 Tage ohne Risiko zu testen.

Was ist die beste Creme gegen Besenreiser?

Besenreiser sind ein weit verbreitetes Problem, vor allem unter Frauen. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, die sichtbaren Adern zu entfernen. Viele entscheiden sich gegen einen operativen Eingriff und versuchen es zunächst mit konventionellen Methoden. Dabei sind Cremes und Salben besonders beliebt. Um herauszufinden, welche die beste Creme gegen Besenreiser ist, verlassen sich viele Betroffene auf das Testurteil der Stiftung Warentest oder Öko-Test.

Die Stiftung Warentest hat verschiedene Medikamente gegen Venenerkrankungen getestet. Darunter waren sowohl rezeptfreie Mittel auf pflanzlicher Basis als auch rezeptpflichtige Arzneimittel. Eine Untersuchung, die sich speziell mit Besenreiser Cremes oder Besenreiser Salben auseinandersetzt, gibt es bisher aber nicht.

Auch Öko-Test hat eine Reihe von rezeptfreien Venenmitteln getestet, genau genommen Dragees, Kapseln und Tabletten. Ein Großteil dieser Präparate sei laut Testurteil empfehlenswert. Cremes gegen Besenreiser waren jedoch nicht Teil der Untersuchung. somit gibt es dahingehend auch noch kein Urteil, welche Creme die beste ist.

Anwender empfehlen in ihren Erfahrungsberichten die Biovolen Aktiv Algensalbe. Im Vergleich mit ähnlichen Hautpflegeprodukten kann die Salbe mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis, einer guten Verträglichkeit und positiven Bewertungen überzeugen.

Was taugt Algensalbe bei Besenreisern?

Bei Besenreisern handelt es sich um sich netzförmig ausbreitende Gefäße, die vor allem an den Beinen entstehen. Diese Äderchen sind Ausstülpungen der Venen, deren schwache Venenwände dem Druck des Blutes nicht mehr standhalten können. Grund für den Blutstau sind defekte oder geschwächte Venenklappen, die das Zurückfließen des Blutes eigentlich verhindern sollen. Vor allem Frauen leiden häufig unter Besenreisern, da ihr Bindegewebe anders aufgebaut und somit insgesamt schwächer ist. Hinzu kommen hormonelle Faktoren, die die Entstehung von Besenreisern begünstigen. Wie kann die Algensalbe von Biovolen da helfen?

Die Algensalbe basiert auf einem Aktiv-Wirkstoff aus Algen. Um daraus ein wirksames Extrakt herzustellen, wird ein biotechnologisches Verfahren angewendet.

Das Algen-Extrakt verfügt über hochwirksame Antioxidantien, die den Körper und seine Zellen vor freien Radikalen schützen können. Somit trägt der Wirkstoff dazu bei, dem Kollagenabbau und der Schwächung des Bindegewebes vorzubeugen. Zusätzlich dazu enthalten Algen kollagenähnliche Stoffe sowie Proteine, die die Festigkeit des Gewebes unterstützen können.

Das in der Algensalbe enthaltene Algen-Extrakt kann außerdem die Mikrozirkulation anregen und so zur Stabilität der Gefäße beitragen. Auf diese Weise kann einer altersbedingten Venenschwäche vorgebeugt werden, was das Risiko für die Entstehung von Besenreisern verringert.

Zusammen mit reichhaltig pflegenden Inhaltsstoffen wie natürlichen Ölen, Vitamin E und Aloe Vera versorgt die Biovolen Aktiv Algensalbe die Haut mit wichtigen Nährstoffen sowie langanhaltender Feuchtigkeit. Das unterstützt eine ebenmäßige und straffe Haut.

Wo gibt es Algensalbe günstig zu kaufen?

In der Drogerie dm gibt es die Algensalbe zwar nicht zu kaufen, sparen kann man trotzdem. Den Bestpreis bekommt man im herstellereigenen Online-Shop. Ein Tiegel mit 200 ml Inhalt ist mit tagesaktuellen Rabatten schon zum Preis von 69,90 Euro erhältlich. Das sind ganze 30 Prozent Rabatt auf den Originalpreis. Zusätzlich dazu gibt es bei jeder Bestellung im Online-Shop eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Wer mit der Algensalbe nicht zufrieden ist, bekommt sein Geld zurück.

Die Biovolen Algensalbe ist auch in zahlreichen Apotheken erhältlich. In den Versandapotheken beginnen die Preise bei ca. 77 Euro. In der Apotheke vor Ort kostet ein Tiegel in der Regel mehr. Hierbei ist ein Preis von ca. 100 Euro üblich. Wie hoch die Kosten für die Salbe sind, kann von Apotheke zu Apotheke variieren. Insbesondere beim Online-Kauf lohnt sich deshalb ein Preisvergleich.

In der Apotheke ist die Aktiv Algensalbe unter der PZN -18299040 bestellbar, falls sie noch nicht auf Lager ist.

Die originale Biovolen Aktiv Algensalbe wird vom Hersteller selbst nicht bei Amazon angeboten. Vereinzelt kann es vorkommen, dass die Salbe auf Amazon von Apotheken verkauft wird, zu einem deutlich höheren Preis. Der Kauf lohnt sich nicht.

Fazit

Die Algensalbe ist eine der Körpersalben der Biovolen Reihe und war bereits kurz nach der Einführung ausverkauft. Die Beliebtheit zeigt sich nicht nur im positiven Feedback, was man online nachlesen kann, sondern auch in der Nachfrage in der Drogerie dm. Dort gibt es die Salbe allerdings nicht zu kaufen. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis bietet ohnehin der herstellereigene Online-Shop, wo die Salbe günstig erhältlich ist. Dank der 30 Tage Geld-zurück-Garantie kann jeder die Salbe sorgenfrei austesten.