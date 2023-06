An den gelben Signal-Kästchen: Dafür ist der versteckte Knopf an Ampeln

Von: Tobias Becker

An den Kästchen für das Ampelsignal gibt es einen versteckten Knopf. © IMAGO/Norbert Schulz

Ampelanlagen haben häufig gelbe Kästchen zum Rufen des Signals. Lesen Sie hier, wofür der Knopf an der Unterseite der Ampel-Armatur ist:

Die gelben Kasten an Ampelanlagen fordern zum „Berühren“ oder „Drücken“ der Fläche auf, um der Ampel ein Signal zu geben, dass jemand auf Grün wartet. Aber es gibt noch einen versteckten Knopf an der Unterseite, der sogar einige Besonderheiten aufweist.

echo24.de verrät, wofür der Knopf an der Unterseite der Ampel-Armatur ist.

Im Verkehr gibt es immer wieder unscheinbare Hinweise. Linien auf Richtungsschildern, aber auch versteckte Flaschenöffner im Auto gehören dazu. Meistens sollen solche Hinweise das Leben erleichtern. (tobi)