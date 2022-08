Apfelgehäuse in die Natur zu werfen, kann teuer werden

Wer ein Apfelgehäuse achtlos in die Natur wirft, riskiert ein Bußgeld. © Sven Simon/Imago; mm images/Neudert/Imago; Collage: Julian Kaiser/RUHR24

Apfelgehäuse in die Natur zu werfen, ist nicht erlaubt. Verbraucher, die ihre Obstreste dennoch in freier Wildbahn entsorgen, riskieren ein Bußgeld. Hier mehr erfahren:

NRW – Ein letzter Bissen und weg damit: das unliebsame Apfelgehäuse, mancherorts „Kitsche“, „Butzen“ oder „Griebsch“ genannt, landet nach einem beherzten Wurf in der Natur. Im Gebüsch oder auf der nächstgelegenen Wiese wird sie schließlich niemanden stören und die Natur hat schließlich auch etwas davon. Falsch gedacht! Wie RUHR24 berichtet, muss man im Zweifel tief ins Portmonee greifen, wenn man seine Obstreste einfach so in die Natur schmeißt.

Wenn gerade kein Mülleimer auffindbar ist, sollte man die Apfelkitsche lieber nicht einfach in die Natur werfen.

Denn wer das tut, begeht laut utopia eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld belegt werden, das je nach Bundesland variieren kann.