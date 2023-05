Millionen Kunden betroffen: Apple stellt im Juni kostenlosen Foto-Dienst ein

Von: Karolin Schäfer

Apple stellt seinen kostenlosen Cloud-Foto-Dienst ein. Es gibt zwar eine Alternative – aber die kostet. Was Sie jetzt wissen müssen, lesen Sie hier.

München – Vor allem junge Menschen nutzen es: Für viele ist das iPhone des US-amerikanischen Konzerns Apple zum treuen Begleiter geworden. Nun stellt das Technologieunternehmen ab Juni einen kostenlosen Foto-Dienst ein, der Millionen iPhone-Nutzer betrifft.

Apple Gründung 1976 Sitz Cupertino, Kalifornien (USA) CEO Tim Cook Umsatz (2022) 394 Milliarden US-Dollar

Apple stellt beliebten Foto-Dienst ab Ende Juni ein - Millionen Kunden betroffen

Es gibt einige Dinge, die sich im Juni 2023 ändern – nicht immer zum Vorteil der Verbraucher. Dazu zählt leider auch, dass künftig der praktische Fotostream wegfällt, berichtete das Branchenmagazin Techbook. Dieser ermöglicht es Nutzern, automatisch Fotos vom Smartphone mit dem Rechner zu synchronisieren.

So können iPhone-Nutzer ganz einfach die neusten 1000 Bilder der vergangenen 30 Tage in die Cloud laden und später auf ihrem PC speichern – ganz ohne Kabelsalat. Das funktioniert sogar unabhängig vom iCloud-Speicher. Doch damit ist bald Schluss. 2011 hatte Apple die Funktion einführt, ab dem 26. Juni wird die Unterstützung für den Fotostream schrittweise beendet.

Apple verabschiedet sich von „Fotostream“ – So sichern Sie ihre Bilder

Das bedeutet: Fotos können dann nicht mehr über den Dienst in die Cloud geladen werden, kündigte das Unternehmen auf seiner Webseite an. „Alle Fotos, die vor diesem Tag beim Dienst hochgeladen werden, werden ab dem Datum des Uploads 30 Tage lang in iCloud gespeichert und sind auf all deinen Geräten verfügbar, auf denen ‚Mein Fotostream‘ derzeit aktiviert ist“, hieß es. Verloren sind die Bilder ab Ende Juni nicht, solange Nutzer das Gerät mit den Originalfotos haben.

Apple stellt ab Juni seine beliebten Dienst „Fotostream“ ein. © Francis Joseph Dean/imago

Ab dem 26. Juli wird der Dienst dann vollständig eingestellt, Fotos sind dann nicht mehr in der Cloud verfügbar. Apple rät deshalb, entsprechende Fotos zu sichern – sofern man diese auf einem bestimmten Gerät haben möchte. Ersetzt wurde der Fotodienst weitgehend durch den erweiterbaren iCloud-Speicher. 5 GB gehören zu jedem Apple-Konto kostenlos dazu. Wer mehr Speicher benötigt, muss diesen im Rahmen eines Cloud-Abos dazu buchen.

iCloud-Fotos ist auf jedem iPhone oder iPad mit mindestens iOS 8.3 verfügbar. Wer die Vorteile des Fotostreams weiterhin nutzen möchte, muss also auf die iCloud umsteigen. Anders als bei der vorherigen Funktion werden dabei aber alle Dateien in der Cloud gespeichert. Das erfordert also auch eine größere Speicherkapazität, die mit den kostenlosen 5 GB schnell ausgereizt ist. Zuletzt geriet der US-Konzern ins Visier der Behörden: Frankreichs Justiz ermittelt wegen des Verdachts auf gezielten Produktverschleiß bei iPhones. (kas)