Aspartam „möglicherweise krebserregend“: Wo steckt es drin? Liste zeigt Produkte

Von: Pauline Wyderka

Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft Aspartam als „möglicherweise krebserregend“ ein. Der Stoff ist in zahlreichen beliebten Erfrischungsgetränken und Snacks enthalten.

Aspartam ist ein beliebtes Süßungsmittel, das lange Zeit als weniger ungesunde Alternative zu herkömmlichem Zucker galt. Nun stuft die Weltgesundheitsorganisation WHO den Stoff jedoch als „möglicherweise krebserregend“ ein. Der Süßstoff steckt in zahlreichen Lebensmitteln. LUDWIGSHAFEN24 mit einer Liste von Produkten, die Aspartam enthalten:

Aspartam in Lebensmitteln: Was ist das?

Was ist eigentlich Aspartam? Bei dem Stoff handelt es sich um ein synthetisches Süßungsmittel. Es soll etwa 200 Mal süßer als Zucker sein, bei einem ähnlichen Kaloriengehalt. Darum kommt es besonders viel in Diät- und „Light“-Produkten zum Einsatz. In Kaugummis ist der Stoff beliebt, da er weniger schädlich für die Zähne sein soll als Zucker.

Seit Jahrzehnten prüft die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit den Stoff – immer mit Ergebnis: unbedenklich. Zumindest in den Mengen, in denen es in unseren Lebensmitteln steckt. Damit ist der Stoff zugelassen für eine Vielzahl an Produkten.

Wo ist Aspartam überall drin?

Ob Cola, Kaugummi oder Konserve – heute steckt Aspartam in scheinbar unendlich vielen Produkten. Eine Liste an Lebensmitteln, in denen der Stoff häufig als Süße eingesetzt wird:

Energiereduzierte oder zuckerfreie Getränke ohne Alkohol

Desserts und Süßwaren

Brotaufstriche

Marmeladen

Konfitüren

Gelees

süßsaure Obst-, Gemüse-, Fisch-, Meeres- und Weichtierkonserven

Milchprodukte

Feinkostsalate

Senf

Soßen

Kaugummis

Wo ist Aspartam enthalten? Liste zeigt beliebte Produkte

In zuckerfreien Kaugummis ist Aspartam besonders beliebt, da der Stoff weniger schädlich für die Zähne ist. Beliebte Kaugummi-Marken, in denen Aspartam steckt:

Doublemint

Airwaves

Orbit

Hubba Bubba von Wrigleys

Mentos Gum vom Hersteller Perfetti van Melle

Bekannte und beliebte Produkte mit Aspartam sind wohl verschiedene Diät- und Light-Versionen von Süßgetränken. Besonders populäre Vertreter unter den Erfrischungsgetränken mit Aspartam:

Coca-Cola light

Coke Zero

Fanta Zero

Sprite Zero

Pepsi Light

fritz-kola zuckerfrei

Almdudler zuckerfrei

Wie wird Aspartam noch genannt?

Unter dem Namen NutraSweet kam Aspartam laut rewe.de Anfang der 80er auf den Markt. In Deutschland erhielt der Stoff erst 1990 seine Zulassung. Seitdem steht er auch hier immer wieder in der Kritik. Auf den Verpackungen muss der Stoff in der EU gekennzeichnet sein.

Jedoch taucht Aspartam auch unter anderen Namen auf, darunter: NutraSweet, Amino-Sweet, Canderel, Equal Classic und Sanecta. Auf der Zutatenliste erscheint Aspartam gewöhnlich auch als „Süßstoff E-951". Zusätzlich muss auf Produkten mit Aspartam dann auch der Hinweis „Enthält eine Phenylalaninquelle" stehen.

Aspartam in Lebensmitteln – wie viel ist schädlich?

Zuletzt hat die WHO Aspartam als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Laut Francesco Branca, Leiter der Abteilung Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit der WHO, stellen die Mengen, die üblicherweise in Lebensmitteln verarbeitet werden, kein Risiko dar. Allerdings seien die Forscher auf mögliche Auswirkungen durch den Stoff gestoßen, die weiter untersucht werden müssten.

Die in der EU empfohlene Höchstmenge an Aspartam liegt derzeit bei 40 Milligramm je einem Kilo Körpergewicht. Um diesen Wert zu überschreiten, müsste ein Erwachsener mit 70 Kilogramm Gewicht zwischen 9 und 14 Dosen Cola light und Co. zu sich nehmen. (paw)