Hohe Kosten im Urlaub vermeiden: Tipps für die Auslandskrankenversicherung

Niemand möchte in den Ferien ernsthaft krank werden. Doch sollte es passieren, hilft in solchen Fällen eine Auslandskrankenversicherung. Sie kostet nicht viel und bietet Schutz im Notfall.

Bremen ‒ Wer ins Ausland reist, sollte sich nach Ansicht des Geldratgebers Finanztip um eine gute Auslandskrankenversicherung kümmern. Oftmals sei der bestehende Schutz der Krankenversicherung in Deutschland lückenhaft, erklärte das Magazin in einem jetzt veröffentlichten Test zur Begründung. Gute Auslandsversicherungen für kurze Urlaubsreisen gebe es bereits für Singles für weniger als zehn Euro im Jahr, berichtet die Nachrichtenagentur dpa Bezug nehmend auf den Magazin-Bericht. Reisende sollten aber bei den Bedingungen aufpassen.

Auslandskrankenversicherung: Arztbesuch, Medikamente und Krankenhaus - auf diesen Kosten bleiben Urlauber sitzen

In Ländern, mit denen Deutschland ein Sozialversicherungsabkommen hat, also etwa EU-Länder, Island und Norwegen, zahlt die gesetzliche Krankenkasse (GKV) einen Teil der Kosten. Dieser Schutz allerdings sei „löchrig“, erklärte Finanztip, denn es gebe nur so viel Geld, wie die Bürger des Landes von ihrer Versicherung bekämen. „In vielen Ländern ist diese Versorgung aber dürftig und die Ärzte bieten Privatbehandlungen gegen zusätzliche Zahlungen an“, stellten die Tester laut fest. Diese Kosten übernimmt die gesetzliche Krankenkasse dann nicht. Das gilt laut Finanztip sowohl für den Arztbesuch als auch für den Aufenthalt im Krankenhaus oder für Medikamente. Reisende bleiben dann selbst auf diesen Kosten sitzen, sofern sie sich nicht zusätzlich versichern.

Urlauber sollten sich deshalb vor allem für notwendige stationäre und ambulante Behandlungen, provisorischen Zahnersatz und Kosten für notwendige Hilfsmittel, wie beispielsweise Krücken, absichern. Außerdem sollte die Auslandskrankenversicherung für Such- und Bergungskosten in Höhe von mindestens 5000 Euro aufkommen, erklärte das Fachmagazin. Ein Rücktransport sollte nicht nur in absolut notwendigen Situation versichert sein, sondern wenn er medizinisch „sinnvoll und vertretbar ist“. Dabei sollten Reisende auch darauf achten, dass der „Rücktransport ebenfalls für eine Begleitperson gezahlt wird“, rät Finanztip für den Abschluss einer Police.

Krank im Urlaub: Wer keine Auslandskrankenversicherung abgeschlossen hat, für den kann der Rücktransport teuer werden. (Symbolbild) © Becker&Bredel/imago

Türkei-Urlauber blieben auf Kosten sitzen Laut Finanztip blieb ein Türkei-Urlauber auf seinen Behandlungskosten in Höhe von 16.000 Euro sitzen. Er erlitt einen Herzinfarkt vor Ort und musste im dortigen Krankenhaus operiert werden. Seine Versicherung erstattete ihm nur rund 300 Euro, denn er hatte keine Auslandskrankenversicherung vor Reisebeginn abgeschlossen. Noch teurer wird es, wenn ein Patient aus dem Urlaubsort zurückgeflogen werden muss. Denn hierfür käme die GKV nie auf, so Finanztip. Etwa 25.000 euro kostet ein Ambulanzflug innerhalb Europa. Langstreckenflüge aus Übersee wie Australien und USA könnten zwischen 60.000 und 80.000 Euro kosten.

Krankenversicherung für eine Auslandsreisende: Günstige Policen für Familien und Seniorinnen und Senioren

Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet dem Bericht zufolge zum Beispiel die Debeka-Versicherung mit einem Jahresbeitrag von acht Euro und einer möglichen Reisedauer von 70 Tagen. Das Angebot lohne sich vor allem für Seniorinnen und Senioren, denn sie müssten bei diesem Tarif keinen Aufschlag bezahlen, so das Test-Urteil des Magazins. Allerdings regele die Debeka in ihren Ver­si­che­rungs­be­din­gungen nur die Kostendeckung für den Rücktransport der erkrankten Person. Eine Begleitperson müsste die Kosten für den Rücktransport demnach selbst zahlen. Mit Blick auf die Erfahrungsberichte von Versicherten zeigt sich, dass viele Versicherte Kritik an der Bearbeitungsdauer und der Kundenfreundlichkeit des Anbieters bemängeln.

Besonders günstige Angebote gebe es zudem für Familien. Ehepaare mit Kindern unter 24 Jahren bezahlten demnach bei der Versicherung Münchener Verein 18,60 Euro im Jahr. Familien sollten laut dpa darauf achten, dass für minderjährige Kinder eine Begleitperson für den Rücktransport mitversichert ist. In dem Tarif inbegriffen sind auch die ambulante ärztliche, zahnärztliche sowie stationäre Behandlung. Als weitere Police wird außerdem Travelsecure empfohlen.

Krankenversicherung für Auslandsreisende: Notfallnummer gehört ins Reisegepäck

Private Krankenversicherungen schützen laut den Verbraucherschützern in der Regel auch im EU-Ausland. Trotzdem wird empfohlen, den tatsächlichen Versicherungsschutz vor einer geplanten Reise zu überprüfen. Das gilt ebenfalls für Reisende, die über die Kreditkarte oder einen Automobilclub bereits eine Auslandsversicherung haben. Diese böten oft „nicht den besten Schutz“, erklärten die Tester laut dpa.

In jedem Fall gehört ins Reisegepäck sowohl die Notrufnummer der Auslandsversicherung als auch die eigene Versicherungsnummer der GKV. Als Tipp geben die Verbraucherschützer, auf der Rückseite der Krankenkassenkarte nachzusehen, ob es sich um die europäische Krankenversichertenkarte (EHIC) handelt. (dpa/sthe)