Australien schränkt Nutzung von E-Zigaretten massiv ein – zieht Deutschland jetzt nach?

Von: Stella Henrich

E-Zigaretten sind vor allem für junge Leute schädlich. Australien will nun drastisch gegen die Vapes vorgehen. Zieht Deutschland nach?

Sydney ‒ Australien sagt den E-Zigaretten den Kampf an. Das Land werde künftig die Einfuhr von allen Vapes verbieten, die nicht für Apotheken bestimmt seien, kündigte der Gesundheitsminister von Australien, Mark Butler, am Dienstag, 2. Mai, an. Zudem werden nicht nur Einweg-E-Zigaretten verboten, sondern auch bestimmte Verpackungen und Geschmacksrichtungen, die sich vor allem an Jugendliche richten.

E-Zigaretten: Australien verstärkt den Kampf gegen den Nikotinkonsum

Das Vorhaben soll insbesondere Jugendliche schützen. „Keine Kaugummi-Aromen mehr, keine rosa Einhörner oder E-Zigaretten, die als Textmarker getarnt sind, damit Kinder sie in ihren Federmäppchen verstecken können“, sagte Butler. Stattdessen würde auf einfache Verpackungen gesetzt, „mit einfachen Aromen“, so der Minister weiter. Das Dampfen sei „das größte Schlupfloch in der australischen Geschichte“ geworden. Das Land werde nicht zulassen, dass die Fortschritte, die bei der Reduzierung des Tabakkonsums erzielt worden seien, „durch die neue Bedrohung“ für die öffentliche Gesundheit zunichtegemacht würden.

E-Zigaretten sind vor allem bei jungen Menschen voll im Trend. (Symbolbild) © Richard Mundl/imago/Symbolbild

Auch in Deutschland reagiert die Politik inzwischen alarmiert. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Burkhardt Blienert (SPD), fordert süße Aromen für E-Zigaretten zu verbieten.

E-Zigaretten: Vaping wird als therapeutisches Produkt verkauft

„Vaping wurde an Regierungen und Gemeinden auf der ganzen Welt als therapeutisches Produkt verkauft, um Langzeitrauchern beim Aufhören zu helfen“, betonte der australische Minister. Stattdessen würden gerade junge Menschen, die dampften, mit dreimal höherer Wahrscheinlichkeit anfangen, auch normale Zigaretten zu rauchen. „Das muss ein Ende haben. Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie das Dampfen eine weitere Generation von Nikotinsüchtigen hervorbringt.“

Fakten und Zahlen zum Rauchen In Deutschland raucht laut Angaben des Statistischen Bundesamtes im Schnitt jeder vierte Mensch über 15 Jahren. Jeder achte Todesfall ist auf das Rauchen zurückzuführen. Bei Zigarren und Zigarillos gab es laut Statistischem Bundesamt im vergangenen Jahr einen Umsatzrückgang von 8,9 Prozent. Besonders bei jüngeren Menschen geht der Trend hin zur E-Zigarette. Influencer werben dafür in sozialen Netzwerken und Geschmacksrichtungen wie „Cheesecake“ oder „Wassermelone“ vermitteln einen harmlosen Eindruck. In vielen E-Zigaretten ist Nikotin enthalten, dazu kommen Aromen, deren Wirkung noch nicht vollständig untersucht ist. Auch toxische Stoffe – etwa Cadmium – sowie Metalle wie Chrom oder Blei finden sich im Dampf. Der Gesamtumsatz mit E-Zigaretten, alleine in Deutschland, wird für das Jahr 2022 auf rund 575 Millionen Euro geschätzt. Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung will die letzten Lücken bei der Werbung für Tabakprodukte und dem Sponsoring zu schließen. Werbung für Zigaretten, Erhitzer und E-Zigaretten an Verkaufsstellen sollen ebenso untersagt werden wie die kostenlose Abgabe von Verdampfern zum Beispiel auf Festivals.

E-Zigaretten: Befürworter sehen Potenzial bei Rauchentwöhnung

Allzu gern verweisen Anhänger der angesagten Qualm-Alternativen auf die positiven Effekte von E-Zigaretten gegenüber herkömmlichen Tabakzigaretten. So auch die deutsche Tabakindustrie. Schließlich atmeten E-Zigaretten-Raucher keinen Teer mehr ein, hätten oftmals weniger Hals- oder Rachen-Entzündungen als Tabak-Raucher, sie husteten weniger, fühlten sich oftmals wieder fitter und ihr Geschmackssinn würde wieder besser, lauten die Argumente der Befürworter von E-Zigaretten in ihrem Bericht über E-Zigaretten, herausgegeben vom Verband des e-Zigarettenhandels.

Verzichtet ein Raucher auf Nikotin, reduziere sich das Suchtverlangen schlagartig. In Deutschland hätten viele Wissenschaftler und Ärzte das große Potenzial von E-Zigaretten bereits erkannt, so der Interessenverband mit Sitz in Berlin.

E-Zigaretten haben das Potenzial, die Raucherentwöhnung zu beleben und die öffentliche Gesundheit zu verbessern, wenn Rauchern ein erleichterter und legaler Zugang zu entsprechend regulierten Produkten gewährt wird.

Während sich die Weltgesundheitsorganisation nach wie vor kritisch bis ablehnend gegenüber der E-Zigarette äußert, wird der Umstieg von Tabak- auf E-Zigaretten von der britischen Regierung sogar aktiv als Mittel der Raucherentwöhnung gefördert.

E-Zigaretten: Vapes in Deutschland umstritten wegen ihrer schlechten Umweltbilanz

In Deutschland sind Einweg-E-Zigaretten umstritten - vor allem wegen ihrer schlechten Umweltbilanz. Im März hatte sich der Bundesrat dafür eingesetzt, Einweg-E-Zigaretten auf EU-Ebene zu verbieten. Auf der Seite des Bundesumweltministeriums heißt es: „Weder Batterie noch Flüssigkeit lassen sich austauschen. Das macht Einweg-E-Zigaretten zu einem kurzlebigen Wegwerfprodukt, das aus umweltpolitischer Sicht eine Ressourcenverschwendung ist.“

Der Akku ist fest verbaut und auch die verwendete Flüssigkeit kann nicht nachgefüllt werden. Beides macht Einweg-E-Zigaretten zu einem kurzlebigen Wegwerfprodukt.

Aufgrund der erheblichen Umweltrisiken prüft das Ministerium, „wie wir national schon früher die Entsorgung von Einweg-E-Zigaretten besser und verbindlicher machen können“, wird Steffi Lemke in dem Fachmagazin für Recycling und Entsorgung zitiert. Mitte Januar hatte bereits die bayerische Staatsregierung einen Vorstoß für ein Verbot der Einweg-E-Zigaretten gestartet und die Bundesregierung aufgefordert, sich auf EU-Ebene für ein Verkaufsverbot entsprechender Wegwerfprodukte einzusetzen. Auf eine Anfrage von hna.de zu der Verbotsforderung hat das Berliner Umweltministerium bislang noch nicht geantwortet. (sthe/dpa)