Bessere sportliche Leistung durch Natron: Hausmittel hat erstaunliche Auswirkung

Von: Eileen Kelpe

Natron ist in den letzten Jahren als Helfer zur Leistungssteigerung im Sport immer beliebter geworden. Doch das Hausmittel sollte nicht arglos vor dem Training eingenommen werden.

München – Natron ist preiswert, überall erhältlich und wird vielseitig eingesetzt: beim Kochen, beim Putzen und auch für unterschiedliche medizinische Zwecke. Es soll zum Beispiel bei Sodbrennen helfen. Vor allem im Haushalt ist es ein Wundermittel und befreit sogar den Abfluss. In den letzten Jahren wurde Natron auch immer beliebter bei Sportlerinnen und Sportler und wird als Trainings-Booster eingenommen. Aber wie genau kann Natron die sportliche Leistung verbessern?

Natron ist vielseitig einsetzbar und soll sogar die Trainingsleistung beim Sport verbessern. © Ajafoto via imago-images.de

Natron als Trainings-Booster: So kann die sportliche Leistung verbessert werden

Bei Natron handelt es sich um Natriumcarbonat, ein Salz der Kohlensäure. Es kann die Milchsäurebildung in den Muskeln reduzieren und den pH-Wert im Blut stabilisieren, wie unter anderem die Plattform Utopia schreibt. Dieses wirkt der Erschöpfung der Muskeln entgegen, denn bei intensiver Belastung bilden diese Laktat, also Milchsäure. Dies führt zu einer Übersäuerung der Muskeln und führt laut Fitbook zu Ermüdung. Durch die Einnahme von Natron kann also diesem Effekt entgegengewirkt werden und die Belastung der Muskeln ist länger möglich.

Bei längerer Belastung der Muskeln kann Natron der Erschöpfung entgegenwirken. © IMAGO

Unterschiedliche wissenschaftliche Studien belegen die Wirkung, die Natron beim Training erzielt. Die International Society of Sports bestätigt unter anderem, dass die Muskelleistung beim Ausdauertraining gesteigert wird. Besonders bei diversen Kampfsportarten wie Boxen, Karate oder Ringen oder intensives Radfahr-, Lauf oder Schwimmtraining kann Natron einen leistungssteigernden Effekt habe.

Einnahme von Natron für eine bessere Trainingsleistung

0,2 bis 0,3 Gramm Natron pro Körpergewicht (individuelle Dosierung abklären lassen)

Pulver in Wasser auflösen

ca. 60 bis 180 Minuten vor dem Training einnehmen

Quelle: utopia.de

Natron zur Leistungssteigerung beim Sport: Die richtige Dosierung abklären lassen

Die International Society of Sports empfiehlt 0,2 Gramm Natron pro Körpergewicht als Mindestdosis. Die optimale Dosis liege bei 0,3 Gramm pro Körpergewicht. Das Natronpulver kann dann einfach in Wasser aufgelöst werden und wird etwa 60 bis 180 Minuten vor dem Training eingenommen.

Hinweis der Redaktion: Die in diesem Artikel genannten Tricks und Informationen können eine gesunde und ausgewogene Ernährung nicht ersetzen. Nutzen Sie unsere Ernährungs-Tipps lediglich als Ergänzung zu einer ansonsten vielseitigen und gesunden Ernährung. Die Informationen ersetzen in keinem Fall eine professionelle Beratung und sind nicht zur eigenständigen Diagnose oder Behandlung gedacht.

Vorsicht bei der Dosierung: Bei einer höheren Dosierung können laut Fitbook unerwünschte Nebenwirkungen auftreten, wie Durchfall, Bauchschmerzen und Erbrechen. Am besten sollte die Einnahme vorher medizinisch abgeklärt werden. (eike)