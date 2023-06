Giftige Maiglöckchen: Was Sie über die gefährlichen Frühlingsblüher wissen sollten

Von: Robin Dittrich

Maiglöckchen blühen ihrem Namen nach meist im Mai. Die Blüten sind jedoch giftig – Verwechslungen führen deshalb oft zu Krankenhaus-Aufenthalten.

Kassel – Ist die kalte Jahreszeit vorbei, fangen viele Blumen in Deutschland an zu blühen. Auch das Maiglöckchen zeigt seine Pracht, wenn es in Richtung Jahresmitte geht. Der Frühlingsblüher ist jedoch giftig und wird oft mit einer anderen Pflanze verwechselt.

Giftige Blumen: sind Maiglöckchen wirklich gefährlich?

Maiglöckchen lassen sich an ihren weißen Glockenblumen erkennen. Ahnungslose Kräutersammler vergiften sich immer wieder mit den unschuldig aussehenden Blüten. 2014 wurden Maiglöckchen sogar zur Giftpflanze des Jahres gekürt. Die Pflanze ist in allen Teilen giftig – es sind toxische Glykoside enthalten. Die höchsten Konzentrationen von Giftstoffen sind in den Blüten, Blättern und Beeren enthalten. Entgegen eines Irrglaubens werden die giftigen Inhaltsstoffe durch das Trocknen der Pflanze nicht gänzlich neutralisiert.

Maiglöckchen sind giftig und können für Menschen überaus gefährlich werden. © Gottfried Czepluch/Imago

Die Informationszentrale gegen Vergiftungen stuft das Maiglöckchen als gering giftig bis giftig ein. Wer in Kontakt mit der Pflanze gerät, kann allergische Reaktionen auf der Haut erkennen. Wer Teile der Pflanze hingegen verzehrt, muss mit schlimmeren Symptomen rechnen. Übelkeit, Erbrechen, Schwindel, bis hin zu Pulsverlangsamung und Herzrhythmusstörungen können je nach Menge des Verzehrs auftreten. Im schlimmsten Fall können diese Reaktionen des Körpers auf die Vergiftung sogar zum Tod führen.

Maiglöckchen werden häufig mit Bärlauch verwechselt – mit fatalen Folgen

Dass Maiglöckchen nicht verzehrt werden sollten, wissen die meisten Menschen. Häufiger kommt es jedoch zu Verwechslungen mit dem beliebten Bärlauch, auch der „wilde Knoblauch“ genannt. Die Bärlauch-Saison startet in der Regel schon im März. „Obwohl der knoblauchähnliche Geruch ein typisches Merkmal des Bärlauchs ist, wird die Pflanze häufig mit dem giftigen Maiglöckchen oder der Herbstzeitlosen verwechselt“, sagt Professor Dr. Dr. Andreas Hensel, Präsident des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR).

Diese Symptome können nach dem Verzehr von Maiglöckchen auftreten:

Übelkeit

Erbrechen

Schwindel

Durchfall

Brustbeklemmung

Pulsverlangsamung

Herzrhythmusstörungen

Die Blüten vom Bärlauch sehen nicht wie die der Maiglöckchen aus, die jungen Blätter ähneln sich jedoch stark. Auch eine Verwechslung mit Herbstzeitlosen ist laut BfR alles andere als untypisch. Nach dem Verzehr dieser sehr giftigen Pflanze kommt es häufig nur wenige Tage später zu Multiorganversagen.

Beim Sammeln von Bärlauch sollten die Blätter zwischen den Fingern gerieben werden, dabei entwickelt sich der typische Knoblauch-Geruch. Eine garantierte Sicherheit kann durch diesen Test allerdings nicht gewährleistet werden.