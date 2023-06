Bei Aldi, Kaufland und Co.: Preise bei Milchprodukten sinken

Nur für kurze Zeit?

Aldi, Kaufland und andere Discountern sowie Supermärkten senken die Preise von Milch, Joghurt und Co. Lesen Sie hier, warum sich das bald wieder ändern könnte:

Die Preise für Milchprodukte werden günstiger. Aldi kündigte bereits eine Preissenkung für Milch, Quark und Co. an, ebenso wie Kaufland. Kunden sparen in Aldi-Filialen bei über 50 Molkerei-Erzeugnissen, bei Kaufland sind es sogar deutlich mehr. Weitere Discounter und Supermärkte wollen dem Beispiel folgen.

HEIDELBERG24 verrät, warum die Preissenkung der Milchprodukte bei Aldi und Co. wohl nicht von Dauer ist.

In einer Pressemitteilung berichtet Aldi darüber, dass die Preise ab dem 7. Juni bei verschiedensten Produkten, die Milch enthalten, gesenkt werden. Bis zu 15 Prozent können die Kunden beim Kauf von über 50 Artikel sparen. (resa)

Rubriklistenbild: © Dpa/Sina Schuldt; IMAGO / imagebroker/Montage HEADLINE24