Cocktails, Massagen und Spiele am Strand: So „arbeiten“ Kleinkriminelle in Benidorm

Von: Judith Finsterbusch

An Benidorms Stränden wird es im Sommer voll. Doch nicht nur Touristen sind unterwegs. © David Revenga

Wo viele Touristen sind, sind auch Kleinkriminelle. An spanischen Stränden tummeln sich jeden Sommer zwielichtige Gestalten und bieten Cocktails, Massagen oder zweifelhafte Spiele an. In Benidorm verlangen die legalen Anbieter nun schärfere Gesetze.

Benidorm - Es ist heiß am Levante-Strand von Benidorm. Der Sand brennt, selbst die Brise vom Meer hat im Hochsommer nichts mehr von Frische, die dicht an dicht liegenden Körper der schwitzenden Badegäste tun ihr Übriges. Da kommt der braun gebrannte Mann mit dem sympathischen Lächeln gerade recht. „Mojito, Mojito!“ ruft er und zeigt sein Tablett, auf dem eisgekühlte, bunte Cocktails stehen. Da greifen wir gerne zu, zumal so ein Mojito bei dem netten Mann günstiger ist als in der Bar auf der Promenade oder im Chiringuito. Den Weg dorthin über den heißen Sand haben wir uns auch gespart, was für ein Service!

Das schnelle Geschäft mit Touristen: Strand-Verkäufer, Hütchenspieler und Masseure in Benidorm

Auf Spanisch Mojiteros oder Cuberos heißen die Cocktail-Mixer, die ihre bunten Getränke direkt am überfüllten Levante-Strand in Benidorm, manchmal auch an den Playas Poniente oder Mal Pas anbieten - und natürlich auch an anderen Stränden entlang der Costa Blanca. So verlockend das Angebot auch sein mag: Die Mojiteros sind weder Barmänner noch haben sie eine Lizenz für den Verkauf der Getränke und vor allem erfolgt die Zubereitung ohne die Einhaltung von Hygiene-Standards, berichtet costanachrichten.com. Vielmehr mixen die findigen Strandverkäufer die Cocktails schnell im Kofferraum eines Autos oder gleich auf dem Boden neben dem Supermarkt zusammen.

Das Problem ist in Benidorm und in anderen spanischen Urlaubsorten keineswegs neu, und die Mojiteros sind auch nicht die einzigen findigen „Unternehmer“, die mit den Touristen im Sommer einen schnellen Euro verdienen wollen. Auch Massagen sind an den Stränden entlang der Costa Blanca im Angebot, Strandtücher, Sonnenbrillen und Taschen sowieso, und auf den Straßen bauen Hütchenspieler immer dort in Windeseile ihren improvisierten Stand auf, wo sich die ausländischen Urlauber aufhalten, um das Spiel zu spielen, bei dem nur einer gewinnen kann – der Tourist ist es nie. Ganz zu schweigen von den Taschendieben, die mit dem Umarmungstrick und anderen Maschen Urlauber um ihr Portemonnaie oder ihr Handy bringen.

Schärfere Gesetze gefordert: Cocktails an spanischen Stränden als „Gefahr für die Gesundheit“

Mitten in der Hochsaison sind Kleinkriminelle nun wieder Thema in der Bettenburg an der Costa Blanca. Den Anfang machte die oppositionelle PSOE in Benidorm, forderte mehr Polizei, mehr Kontrollen, mehr Informationen für die ahnungslosen Touristen. Alles längst in Arbeit, antwortete die Regierung und präsentierte Plakate mit bunten Bildchen, auf denen fröhliche Urlauber auf Spanisch und Englisch über allerlei Gefahren aufklären, die der Sommer so birgt. Bitte nicht mittags joggen gehen, Kopf bedeckt halten, die pralle Sonne ist nicht gut, Kinder sollten auch nicht kurz im Auto zurückbleiben, das Spiel mit der Kugel unter einem von drei Bechern ist gar kein Spiel, Cocktailverkäufern am Strand kann man nicht trauen.

Nach bunten Comics ist den Barbetreibern in Benidorm nicht zumute – also denen, die echte Cocktails mixen, mit Lizenz. „Einerseits machen die Mojiteros uns illegal Konkurrenz, ohne Steuern zu zahlen oder irgendwelchen Kontrollen zu unterliegen. Andererseits sind diese Getränke ein Gesundheitsrisiko“, sagt Álex Fratini, Sprecher des Gastronomenverbands Abreca, gegenüber der Zeitung „Información“. Tatsächlich kam ein Bericht der öffentlichen Gesundheitsbehörde 2018 genau zu diesem Schluss: Die alkoholischen Getränke, die direkt am Strand verkauft werden, stellen „eine große Gefahr für die Gesundheit dar“. Abreca fordert deshalb eine Gesetzesänderung, um die mobilen Ein-Mann-Chiringuitos strafrechtlich als Kleinkriminelle verfolgen zu können.

Katz und Maus am Strand: Der Polizei sind in Benidorm die Hände gebunden

Neben den netten Comics hat das Rathaus die Polizeipräsenz erhöht. 16 Beamte der Policía Local sind für die Strände abgestellt, nicht nur zu Fuß sind sie unterwegs, sondern auch mit Drohnen und einem Schlauchboot. Oft sind die Mojiteros schneller, wenn die Beamten doch mal einen auf frischer Tat ertappen, dürfen sie den Cocktailmixern, Masseuren und Hütchenspielern lediglich ihre Ware abnehmen und ein Bußgeld ausstellen. Das können die sommerlichen Kleinkriminellen in Benidorm vermutlich aus der Portokasse bezahlen, in Euro oder in Pfund.