Bissige Tierchen: 9 Tipps, wie Sie Zecken vermeiden können

Teilen

Ob Zange, Karte oder Haken: Es gibt allerlei Werkzeug, um Zecken zu entfernen. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

In Deutschland lauern Zecken beinahe überall, wo es grünt. Mit diesen Tipps und Vorsichtsmaßnahmen vermeiden Sie die fiesen Bisse.

Hamburg – Im Sommer ist man gern in der Natur. Allerdings ist man dort nicht allein, denn auch für Zecken ist es die ideale Jahreszeit.

Was Sie tun können, um Zeckenbisse zu vermeiden und was zu tun ist, wenn Sie gebissen wurden, verrät 24hamburg.de hier.

Am besten sollte man sich vor jedem Waldspaziergang oder einem Picknick in einer hohen Wiese bewusst sein, dass dort Zecken lauern können. Wer sich der Lebensräume der Zecken bewusst ist, kann besser darauf achten, keine mit nach Hause zu nehmen. Außerdem sollte man feste Schuhe und lange Kleidung tragen, die die Arme und Beine bedeckt.