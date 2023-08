Bis zu 800 Euro: So hoch ist das Raser-Bußgeld innerorts und außerorts

Von: Felina Wellner

Vom 7. bis zum 13. August wird das Einhalten der Geschwindigkeiten europaweit besonders stak überwacht. Diese Bußgelder drohen bei Nichteinhaltung der Tempolimits inner- und außerorts.

München – Um Raser in die Schranken zu weisen, gibt es europaweit sogenannte Speed-Wochen, in denen die Geschwindigkeiten von Autofahren besonders stark kontrolliert werden. Nach einem Blitzermarathon im April ist die zweite Runde am 7. August gestartet. Organisiert wird die Aktion seit 2012 vom internationalen Netzwerk ROADPOL, ein Zusammenschluss der Verkehrspolizeien der Mitgliedsländer der Europäischen Union. Sie soll daran erinnern, Tempolimits einzuhalten – und zwar auch außerhalb der Aktion. Ansonsten drohen hohe Bußgelder:

Gewschwindigkeitsüberschreitung außerorts innerorts 1 bis 10 km/h zu schnell 20 Euro 30 Euro 11 bis 15 40 Euro 50 Euro 16 bis 20 60 Euro 70 Euro 21 bis 25 100 Euro; 1 Punkt 115 Euro; 1 Punkt 26 bis 30 150 Euro; 1 Punkt; 1 Monat Fahrverbot bei Wiederholung möglich 180 Euro, 1 Punkt; 1 Monat Fahrverbot bei Wiederholung möglich 31 bis 40 200 Euro; 1 Punkt; 1 Monat Fahrverbot bei Wiederholung möglich 260 Euro, 2 Punkte; 1 Monat Fahrverbot 41 bis 50 320 Euro; 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot 400 Euro, 2 Punkte, 1 Monat Fahrverbot 51 bis 60 480 Euro; 2 Punkte; 1 Monat Fahrverbot 560 Euro, 2 Punkte; 2 Monate Fahrverbot 61 bis 70 600 Euro; 2 Punkte, 2 Monate Fahrverbot 700 Euro, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot mehr als 70 700 Euro; 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot 800 Euro, 2 Punkte, 3 Monate Fahrverbot

Bis zu 800 Euro Strafe für zu schnelles Fahren – in dieser Augustwoche kontrolliert die Polizei besonders stark

Bei sehr geringfügigen Überschreitungen des Tempolimits lösen Blitzer nicht aus – außerhalb der Toleranzgrenze kann es schnell teuer werden. Dabei werden die Kostensprünge mit größer werdenden Abweichungen von den Tempolimits immer größer. Während die Kostenzunahme zunächst mit jeden fünf weiteren km/h zu schnell zwanzig Euro beträgt, werden ab einer Überschreitung von 21 km/h innerorts bereits 115 Euro und damit 45 Euro mehr als in der Kostenstufe von 16 bis 21 km/h fällig. In der nächsten Kostenstufe bereits 65 Euro mehr, dann 80 Euro mehr etc.

Blitzermarathon 2023 geht in die zweite Rolle: Bereits im April hat die Polizei eine Woche lang die Geschwindigkeit von Autofahrern besonders stark kontrolliert. © IMAGO/Peter Hartenfelser

Außerorts gilt ähnliches. Besonders Autobahnrasern können saftige Geldstrafen drohen, wenn sie temporär eintretende Tempolimits übersehen oder ignorieren und dabei erwischt werden. Unter anderem die Landespolizei Sachsen-Anhalt beteiligt sich an der zweiten Blitzermarathon-Runde. Das Innenministerium Magdeburg stellt in eigener Pressemitteilung die Relevanz solcher Aktionen heraus:

Noch immer scheint es bei vielen nicht angekommen zu sein, dass zu schnelles Fahren ein erhebliches Risiko im Straßenverkehr darstellt.

Es gehe darum, den Straßenverkehr für alle Verkehrsteilnehmer sicherer zu machen, so Zimmermann weiter. Denn: Immer wieder kommt es zu schweren Raser-Unfällen auf der Autobahn. In der vergangenen Geschwindigkeitswoche im April hat die Landespolizei Sachsen-Anhalt knapp fünftausend Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. In Bayern sind mehr als achttausend Geschwindigkeitssünder erwischt worden. (Felina Wellner)