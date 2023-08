Cannabis-Legalisierung: In diesen Urlaubsländern ist es bereits erlaubt

Von: Robin Dittrich

Die Cannabis-Legalisierung in Deutschland soll noch 2023 in die Wege geleitet werden. In anderen europäischen und internationalen Ländern gibt es sie bereits.

München – Gesundheitsminister Lauterbach kündigte an, dass die teilweise Legalisierung von Cannabis bald erlaubt sein soll. Der Besitz von 25 Gramm Cannabis soll dann straffrei sein. In einigen Ländern geht das bereits – auch in Europa.

In diesen europäischen Ländern ist Cannabis bereits legal oder entkriminalisiert

Die wohl bekannteste Stadt Europas, in der Cannabis in Coffeeshops konsumiert werden darf, ist Amsterdam. In den Niederlanden ist der Verkauf und Konsum bereits seit 1976 erlaubt. Personen dürfen dort fünf Gramm am Tag kaufen und auch rauchen. In Deutschland soll auch der Anbau von Cannabis-Pflanzen in kleinen Mengen toleriert werden. In den Niederlanden ist sogar der Anbau von bis zu fünf Pflanzen erlaubt. Frankreich sträubt sich gegen eine Legalisierung von Cannabis, dieses wird nur bei der Behandlung schwerer Krankheiten eingesetzt.

Cannabis-Legalisierung rückt näher. In einigen Urlaubsländern ist der Konsum sowie Anbau der Droge bereits geduldet. © Westend61/Imago (Symbolbild)

Während Spanien von einer andauernden Hitzewelle heimgesucht wird, wird an der Legalisierung des Einsatzes von Cannabis für medizinische Zwecke gearbeitet. Der öffentliche Konsum von Cannabis in Spanien ist aktuell aber nicht legal, ist nur in sogenannten Cannabis Social Clubs erlaubt – im Gegensatz zum Nachbarland Portugal. Dort ist der Besitz der Droge mittlerweile nur noch eine Ordnungswidrigkeit. Der Anbau sowie Verkauf sind jedoch auch hier strafbar. Deutschlands Nachbarland Österreich hält eine Legalisierung von Cannabis aktuell nicht denkbar: „Das halten wir für den völlig falschen Weg“, sagte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP).

Nur in wenigen Ländern ist Cannabis legal – teils drohen harte Strafen

Auch in der Schweiz darf mittlerweile medizinisches Cannabis bei chronischen Schmerzen konsumiert werden, wenn dies von einem Arzt verschrieben wurde. Eine Entkriminalisierung ist dort alles andere als ausgeschlossen, aktuell laufen einige Pilotprojekte zur Abgabe von Cannabis. Gegner von Cannabis sind viele osteuropäische Länder. Wird beispielsweise in Russland Cannabis konsumiert, werden Ausländer des Landes verwiesen, Russen droht eine Gefängnisstrafe.

In diesen Urlaubsländern ist der Konsum geringe Mengen Cannabis entkriminalisiert:

USA (19 Bundesstaaten)

Kanada

Südafrika

Spanien

Portugal

Italien

Thailand

Vor allem in den meisten afrikanischen sowie asiatischen Ländern ist der Konsum, Anbau und Besitz von Cannabis illegal. Immer wieder tauchen sogar Berichte über die Vollstreckung der Todesstrafe für Drogenschmuggler in asiatischen Ländern auf. In den USA erlauben 41 von 50 Bundesstaaten den Konsum von medizinischem Cannabis, in 19 von ihnen kann die Droge auch privat konsumiert werden. Auch Nachbarland Kanada ist Cannabis gegenüber locker eingestellt, dort ist die Droge seit 2018 frei verkäuflich.