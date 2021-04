Astrazeneca: Wer kommt für Impf-Schäden bei unter 60-Jährigen auf?

Gibt es Schadensersatz?

In einigen Bundesländern können sich auch unter 60-Jährige mit dem Corona-Impfstoff von Astrazeneca impfen lassen. Doch wer haftet bei schweren Nebenwirkungen?

Kassel - Um den Corona-Impfstoff des britisch schwedischen Herstellers Astrazeneca ranken sich die Schlagzeilen. Anfangs nur für Menschen über 65 Jahren zugelassen, dann aufgrund möglicher Thrombose-Verdachtsfälle ausgesetzt, dann doch wieder zugelassen. Nach aktuellen Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko) ist der Impfstoff nur noch für Menschen über 60 Jahren zugelassen. Wer bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca hat und unter 60 Jahren alt ist, soll laut Stiko die zweite Dosis mit einem mRNA-Impfstoff erhalten - 12 Wochen nach dem ersten Termin.

Wer jünger ist, kann sich das Vakzin allerdings „nach ärztlichem Ermessen und bei individueller Risikoabwägung und Entscheidung der impfwilligen Person nach sorgfältiger Aufklärung“ dennoch verabreichen lassen. So heißt es im Beschluss der Stiko. Das ist unter anderem in Sachsen, Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Berlin möglich. Doch was passiert, wenn nach einer ausführlichen Beratung schwere Nebenwirkungen eintreten? Und wer haftet dafür?

Corona-Impfung mit Astrazeneca: Land haftet im Regelfall

Für Impfschäden gelten die Regelungen des sozialen Entschädigungsrechts. Sollte ein Impfschaden durch eine von der Landesbehörde empfohlene Schutzimpfung auftreten, haftet das Land. Je nach Fall kann auch das pharmazeutische Unternehmen zur Verantwortung gezogen werden, so das Bundesgesundheitsministerium.

Allerdings wurde der Astrazencea-Impfstoff nur für Menschen unter 60 Jahren empfohlen. Damit kommt auf die Länder keine Haftung zu, sollten nach der Corona-Impfung schwere Nebenwirkungen auftreten. Behandlungskosten würden dann nach Informationen von Ntv die Krankenkasse übernehmen.

Freiwillige Impfung mit Astrazeneca: Risiko trägt jeder unter 60-Jährige selbst

Sollten die Impfschäden allerdings so schwerwiegend sein, dass Geimpfte etwa ihrer Arbeit nicht mehr nachkommen können, sieht die Situation ganz anders aus. „Da ist der Staat raus, weil er Astrazeneca für unter 60-Jährige ja nicht empfohlen hat“, erklärte Medizin-Anwältin Britta Konrad gegenüber dem Sender Ntv.

Das bedeutet im Ernstfall, dass Menschen unter 60 Jahren, die sich freiwillig mit dem Vakzin impfen lassen, keinen Anspruch auf Schadensersatz haben. Ist der Impfarzt seiner Aufklärungspflicht nicht nachgekommen, kann dieser möglicherweise zur Verantwortung gezogen werden, so Jurist Alexander Ehlers gegenüber dem Bayerischen Rundfunk. Ansonsten erfolgt die Verabreichung des Corona-Impfstoffs auf eigenes Risiko.

Thrombose-Fälle nach Astrazeneca und Biontech sehr selten

Dennoch treten schwere Nebenwirkungen beim Impfstoff von Astrazeneca äußerst selten auf - insbesondere die Sinusvenenthrombose. Laut Paul-Ehrlich-Institut wurden bis zum 21. April 63 Fälle einer Hirn-/Sinusvenenthrombose nach einer Impfung des Covid-19-Impfstoffs von Astrazeneca gemeldet. Zwölf Fälle verliefen tödlich, darunter sechs Frauen und sechs Männer.

Aber auch beim Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer können Sinusvenenthrombosen als Nebenwirkungen auftreten - allerdings noch seltener als bei Astrazeneca. Bekannt sind in Deutschland bisher zwölf Fälle, darunter sieben Frauen und fünf Männer. Drei Personen sind verstorben. Das Paul-Ehrlich-Institut berichtet allerdings ausschließlich von sehr seltenen Fällen nach der ersten Impfung. (kas)