Nebenwirkungen bei Biontech – Herzmuskelentzündung bei Geimpften? Israel überprüft „dutzende Fälle“ 

Corona-Pandemie

+ © Nir Alon via www.imago-images.de Ob der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer tatsächlich Herzmuskelentzündungen auslösen kann, wird aktuell vom israelischen Gesundheitsministerium untersucht. (Symbolbild) © Nir Alon via www.imago-images.de

Der Corona-Impfstoff von Biontech/Pfizer steht im Verdacht, Herzmuskelentzündungen auszulösen – die Fälle werden derzeit untersucht.

Kassel - Die in Rekordzeit entwickelten Corona-Impfungen bieten in Zeiten der Pandemie einen Lichtblick. Allerdings sorgen Meldungen über Thrombose-Verdachtsfälle bei den Vakzinen von Astrazeneca und Johnson & Johnson für Verunsicherung. Nun steht auch der Impfstoff von Biontech/Pfizer im Verdacht schwere Nebenwirkungen zu verursachen - er könnte Herzmuskelentzündungen auslösen.

Wie focus.de berichtet, habe eine vorläufige Studie gezeigt, dass offenbar „Dutzende Fälle“ von Herzmuskelentzündungen - auch Myokarditis genannt - nach Verabreichung des Impfstoffs aufgetreten seien. Nun soll das israelische Gesundheitsministerium die Fälle untersuchen.

Nebenwirkung von Biontech-Impfstoff? Gesundheitsministerium in Israel untersucht „dutzende Fälle“

Wie der israelische Koordinator für Pandemiebekämpfung Nachman Ash mitteilte, seien „dutzende Fälle“ in erster Linie nach der zweiten Impfdosis mit Biontech aufgetreten, das berichtet auch wa.de*. Ob die Entzündung des Herzmuskelgewebes in Zusammenhang mit der Corona-Impfung von Biontech/Pfizer steht, werde derzeit noch untersucht. Ein Ergebnis bleibt also abzuwarten.

Symptome einer Herzmuskelentzündung zu typisieren ist schwierig. Deshalb wird die Erkrankung des Herzmuskels oft nicht rechtzeitig erkannt. Dies sind typische Symptome:

Abgeschlagenheit und Erschöpfung

Appetitlosigkeit

Atemnot (vor allem bei Anstrengung)

Kopfschmerzen

Schmerzen hinter dem Brustbein

Herzklopfen oder -stolpern

Meist folgt die Entzündung auf eine Infektion der Atemwege oder des Magen-Darm-Trakts. In schweren Fällen kann die Entzündung eine Herzschwäche oder schwere Herzrhythmusstörungen auslösen. Es besteht sogar die Gefahr des plötzlichen Herztods. (Karolin Schaefer) *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.