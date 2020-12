Corona-Infektion? An diesem einzigen Symptom könnten sie die Erkrankung erkennen

Neue Studien

Mediziner entdecken, dass bestimmte Symptome bei Patienten die einzigen Anzeichen für eine Corona-Infektion sein können. Jetzt äußern sich dazu Experten.

Wissenschaftler aus Kanada haben eine Studie zu Anzeichen einer Corona-Infektion veröffentlicht.

Update vom Samstag, 21.11.2020, 09.50 Uhr: Laut einer Studie aus Kanada soll jeder sechste Corona-Patient ausschließlich an Magen-Darm-Beschwerden leiden. Darüber hinaus werden diese Symptome häufig mit schweren Krankheitsverläufen in Verbindung gebracht. Auch ein deutsches Team, bestehend aus Gastroenterologen und Virologen, hat den Infektionsvorgang nun in einem Darm-Modell genauer untersucht.

Zur Untersuchung dienten den Forschern eigens gezüchtete Dünndärme aus embryonalen Stammzellen. Professor Jan Münch vom Institut für Molekulare Virologie des Universitätsklinikums Ulm erklärt, wie das Coronavirus im Darm andocken kann: Das funktioniert nämlich nur, wenn ein spezieller Rezeptor (ACE2) und eine bestimmte Protease (TMPRSS2) im Gewebe vorhanden sind.

In der Biochemie werden bestimmte Proteine als Rezeptoren bezeichnet. Diese speziellen Proteine sollen durchgehend in gesunden Därmen und dabei besonders häufig im Zwölffingerdarm gefunden worden sein.

+ Magen-Darm-Probleme oder doch Corona? Viele Infizierte leiden unter unscheinbaren Beschwerden haben Forscher aus Kanada herausgefunden. (Symbolbild) © picture alliance / dpa / David Ebener

Magen-Darm-Beschwerden? Corona-Forscher aus Deutschland mit neuen Erkenntnissen

Weiter kann eine Covid-19-Infektion den Verlust spezialisierter Darmzellen verursachen, was letztlich zu den Symptomen Durchfall und Übelkeit führen kann. Angesichts der Frage, wie dieser Vorgang unterbunden werden kann, kamen die Forscher zu dem Entschluss, dass das Ebola-Medikament Remdesivir eine gute Wirkung zeigen soll.

Demnach soll der Arzneistoff die Vermehrung von SARS-CoV-2 blockieren, so die Autoren der Forschungsarbeit. Wie merkur.de* berichtet, rät die WHO (Weltgesundheitsorganisation) jedoch vom Gebrauch von Remdesivir ab.

Neue Studie: Menge der viralen Corona-RNA bei allen Patienten gleich hoch

Update vom Donnerstag, 19.11.2020, 06.49 Uhr: Viele Corona-Patienten haben nur sehr geringe oder unscheinbare Symptome. Einige Bemerken nicht einmal, dass sie infiziert sind und glauben an eine saisonale Grippe oder einen Magen-Darm-Infekt. Das kann fatal sein. Denn nur weil sie die Corona-Erkrankung nicht bemerken, müssen sie nicht weniger ansteckend sein.

Wie eine neue Studie aus Südkorea zeigt, ist die Menge der viralen RNA bei Patienten mit wenigen oder ungewöhnlichen Symptomen gleich hoch, wie bei Patienten mit starken Symptomen. Die Ribonukleinsäure (RNA) enthält die Erbinformationen des Virus, vergleichbar mit der DNA beim Menschen. Das Ärzteportal aerztezeitung.de hatte über die Studie berichtet.

Viele Corona-Patienten haben nur sehr geringe o unscheinbare Symptome. Einige Bemerken nicht einmal, daß sie infiziert sind und glauben an eine saisonale Grippe o Magen-Darm-Infekt. Das kann fatal sein. ⏬https://t.co/JYd5p4zW49 — 💲🐉za🦓🦓e♓e🐣m🐒at🦒 (@SuzanneHeimrath) November 20, 2020

Die RNA wurde den Corona-Patienten durch Rachenabstrichen und Sputumproben entnommen. Die Forscher machen aber deutlich, dass die Ergebnisse kein endgültiger Beweis für eine ähnliche Ansteckungsgefahr zwischen Patienten mit wenigen und vielen Symptomen sei. Der Nachweis von viraler RNA sei nicht damit gleichzusetzen, dass infektiöse Viren vorhanden sind.

Corona: Magen-Darm-Beschwerden treten bei infizierten Patienten auf

Erstmeldung vom Mittwoch, 18.11.2020, um 9.01 Uhr: Kassel - Mittlerweile wissen wir, dass eine Corona-Infektion nicht unbedingt nur Symptome ähnlich der Grippe hervorrufen kann. Denn auch wenn die meisten Covid-19-Patienten unter grippeähnlichen Anzeichen leiden, kann sich das Virus nicht nur in den Atemwegen, sondern auch in weiteren Organen ausbreiten. Häufig ist der Magen-Darm-Trakt betroffen.

Corona-Infektion: Magen-Darm-Symptome könnten die einzigen Anzeichen sein

Wie Forscher aus Kanada nun herausgefunden haben, treten Magen-Darm-Beschwerden bei Corona-Patienten häufiger auf als zunächst angenommen. Frühe Berichte aus der Anfangszeit der Pandemie vermeldeten zwar entsprechende Symptome bei bis zu 50 Prozent der infizierten Patienten. Allerdings fielen diese Anzeichen lediglich als Begleiterscheinung einer Covid-19-Erkrankung auf.

Die Tatsache, dass Übelkeit, Bauchschmerzen und Durchfall nun auch als alleinige Anzeichen für eine Corona-Erkrankung erscheinen können, überrascht. Zu dieser Erkenntnis kamen die kanadischen Wissenschaftler von der University of Alberta nach einer neuen Studie.

Die Symptome bei einer Infektion mit dem #Coronavirus können ganz unterschiedlich sein. Weil eine Erkrankung in den meisten Fällen aber sehr mild verläuft, ist es wichtig, dass wir uns an die AHA-Formel halten, um andere nicht unwissentlich anzustecken. pic.twitter.com/Ej8E2D6cvP — BMG (@BMG_Bund) July 31, 2020

Corona-Symptome: 36 Studien wurden ausgewertet

Eine Forschergruppe rund um den Mediziner Mitchell Wilson hat insgesamt 36 Studien ausgewertet, welche die Symptomatik von Corona-Patienten erfasst haben. Dabei nutzten die Wissenschaftler auch einige Verfahren zur Untersuchung des Magen-Darm-Trakts.

Das Ergebnis zeigt, dass etwa 18 Prozent aller Infizierten Magen-Darm-Beschwerden aufwiesen. Im Falle von 16 Prozent der untersuchten Personen, waren diese Symptome sogar die einzigen Krankheitszeichen des Coronavirus. Dies würde heißen, dass immerhin einer von sechs Corona-Patienten lediglich unter Magen-Darm-Beschwerden leidet und keine weiteren Beschwerden hat.

Studie: 18 Prozent aller Corona-Patienten hatten Magen-Darm-Beschwerden

Zudem stellten die Forscher der University of Alberta fest, dass es offenbar einige typische Hinweise gibt, die auf eine Coronavirus-Infektion hinweisen, wenn Untersuchungen des Bauchraums mittels einer Computertomografie durchgeführt werden: So zeigt sich bei einigen Corona-Patienten etwa Entzündungen des Dünn- und Dickdarms, sowie Luft in der Darmwand und sogar Darmdurchbrüche.

Auch wenn diese Symptome eher selten seien, könnten sie aber auf Patienten mit schwerem Covid-19-Verlauf hinweisen: „Wenn wir diese Dinge sehen, wissen wir nicht unbedingt, dass ein Patient Covid-19 hat. Denn es kommen verschiedene Ursachen infrage. Eine dieser möglichen Ursachen ist jedoch eine Infektion mit dem Virus“, so Mediziner und Radiologe Mitchell Wilson.

Magen-Darm-Symptome? Corona-Infektion könnte laut Forschern der Grund sein

Weiter erklärt Wilson, dass die SARS-CoV-2-Erreger die Zellen des Darms infizieren und dann sichtbare Veränderungen im Magen-Darm-Trakt hervorrufen können. Solche Symptome könnten also auch eine Erkrankung an dem Coronavirus bedeuten. Veröffentlicht wurden die Studienergebnisse in der Fachzeitschrift „Abdominal Radiology“.

Dem Mediziner zufolge sollen Menschen, die unter Durchfall, Bauchschmerzen oder Erbrechen leiden, unbedingt an eine mögliche Corona-Infektion denken. Außerdem mahnt Wilson, dass das Einhalten der Hygieneregeln in der aktuellen Situation besonders wichtig sei. (Nail Akkoyun) *hna.de und merkur.de sind Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

