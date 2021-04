Wegen Corona-Notbremse: Darauf müssen Kunden bei Lidl, Aldi und Co. jetzt achten

Einkaufen

Die Corona-Notbremse soll weitere Einschränkungen bringen. Beim Einkauf in Filialen von Aldi, Lidl und Co. wird sich für die Kunden dann einiges ändern.

Kassel – Die Corona-Zahlen steigen weiter an. Eine Bundes-Notbremse soll deshalb helfen, das Virus einzudämmen und zudem Ordnung ins Regelchaos bringen. Sie tritt dann in Kraft, wenn die Sieben-Tage-Inzidenz in einer Stadt oder einem Landkreis drei Tage hintereinander über 100 Fällen pro 100.000 Einwohner liegt. Im Alltag wird es für die Menschen dann einige Änderungen geben – auch beim Einkaufen.

Basis für die Notbremse ist eine Änderung des Infektionsschutzgesetzes. Der Entwurf muss noch durch den Bundestag und Bundesrat. Vorgesehen ist in betroffenen Regionen unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre aber auch Kultur- und Freizeiteinrichtungen und viele Geschäfte werden wieder dicht machen müssen. Auch Schulen werden von den dann geltenden Corona-Regeln betroffen sein. Zudem wird sich bei Supermärkten wie Rewe und Tegut oder bei Discountern wie Aldi und Lidl einiges ändern.

Corona-Notbremse: Auswirkungen auf das Einkaufen - Einzelhandel muss schließen

Vor allem den Einzelhandel wird es hart treffen, sollte die Notbremse in Städten und Kreisen greifen. Kunden sollen dann jedoch weiterhin die Möglichkeit haben, bestellte Waren mit „Click & Collect“ abzuholen, teilten Abgeordnete von SPD und Union nach Beratungen über das neue Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite mit. Es gibt bei den Schließungen jedoch auch Ausnahmen. Offen bleiben soll weiterhin der Lebensmittelhandel und ebenso Getränkemärkte.

Außerdem Reformhäuser, Babyfachmärkte, Apotheken, Sanitätshäuser, Drogerien, Optiker, Hörgeräteakustiker, Tankstellen, Stellen des Zeitungsverkaufs, Buchhandlungen, Blumenfachgeschäfte, Tierbedarfsmärkte, Futtermittelmärkte und Gartenmärkte. Hygieneregeln gelten dort weiterhin, zudem die Maskenpflicht. Außerdem ist mit einer Begrenzung der Mindestanzahl an Kunden zu rechnen. Ob auch Baumärkten von der Notbremse* betroffen sind, blieb zunächst unklar.

Bundes-Notbremse kommt: Folgen für Supermärkte - Das sollten Kunden wissen

„Grundgedanke ist, dass die verlässliche Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln, Verbrauchsgütern des täglichen Bedarfs und existentiellen Dienstleistungen sichergestellt bleiben soll“, heißt es von der Bundesregierung. Auch im Dienstleistungsbereich soll alles, was nicht ausdrücklich untersagt wird, offen bleiben. Also auch Fahrrad- und Autowerkstätten, Banken und Sparkassen, Poststellen und ähnliches. Auch ein Friseurbesuch soll mit einem negativen Corona-Test und Maske weiterhin möglich sein. Bei Supermärkten wird vor allem eine Regelung für Änderungen sorgen.

Denn tritt die Notbremse in Kraft, soll es zwischen 22 und 5 Uhr auch eine nächtliche Ausgangssperre geben. Joggen und Spaziergänge sollen zwar bis Mitternacht erlaubt sein. Daneben brauchen Bürger jedoch einen triftigen Grund, um das Haus zu verlassen. Dazu zählt zum Beispiel die Arbeit, außerdem medizinische Hilfe oder den Hund ausführen. Spätes Einkaufen bis 23 Uhr oder darüber hinaus wird es nicht mehr geben. Supermärkte wie Rewe oder Tegut werden ab 22 Uhr ihre Türen für Kunden schließen müssen. Dafür könnten Betriebe aber auch früher öffnen.

Corona-Notbremse: Auch bei Aldi, Lidl und Co. könnte es Einschränkungen geben

Auch gelten dann härtere Einlassbeschränkungen, die auch Änderungen bei Discountern wie Aldi, Lidl und Co. mit sich bringen dürften. „Bei Märkten gilt für die ersten 800 Quadratmeter Gesamtverkaufsfläche eine Begrenzung pro Kunde auf je 20 Quadratmetern Verkaufsfläche“, schreibt die „Lebensmittelzeitung“. Liegt die Gesamtverkaufsfläche über 800 Quadratmetern, wird eine Begrenzung von einem Kunden je 40 Quadratmeter Verkaufsfläche vorgeschrieben. Grundsätzlich muss der Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Kunden eingehalten werden.

Nicht alle Bundesländer warteten auf die Bundes-Notbremse. So preschte Baden-Württemberg bereits vor. Seit Montag (19.04.2021) gelten hier für Hotspots bereits einheitlich schärfere Corona-Regeln. Ebenso in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern. Außer Kraft tritt die Notbremse wieder, wenn der Schwellenwert an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten wird. In einem früheren Entwurf waren nächtliche Ausgangsbeschränkungen ab 21.00 Uhr vorgesehen. Vor allem dieser Punkt hatte in der Opposition für massive Kritik gesorgt. (svw mit Material von dpa) *giessener-allgemeine.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

