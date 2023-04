Couscous bei Öko-Test: Diese Marke enthält Glyphosat

Von: Pauline Wyderka

Couscous gilt als leckerer und gesunder Snack. Öko-Test testet das Lebensmittel und findet heraus: Einige Marken enthalten bedenkliche Pestizide – eine Glyphosat. Lesen Sie hier mehr:

Couscous, das sind vielseitige Grießkörner, die man im Salat oder als Beilage zu verschiedenen Gerichten sowie selbst im Müsli servieren kann. Was vor wenigen Jahren noch ein trendiges Nischenprodukt war, ist mittlerweile auch in Deutschland in großer Auswahl vertreten.

HEIDELBERG24 verrät, welche Marken mit Pestiziden im Couscous auffallen – und welche mit Glyphosat.

Viele der entdeckten Pestizide sind in diesen geringen Mengen zwar ungefährlich für den Menschen, gelten aber dennoch als hochgefährlich, da sie giftig für Bienen sind. (paw)