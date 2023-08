Viele übersehen es: Dafür ist das kleine Loch im Kühlschrank

Von: Romina Kunze

Fehlt an oder in Haushaltsgeräten ein Teil, ist das für gewöhnlich kein gutes Zeichen. Das Loch im Kühlschrank-Inneren ist hingegen wichtig für dessen Funktion.

Syke – Vor allem ältere Modelle gelten als regelrechte Stromfresser, doch ohne ihn geht es in den heimischen vier Wänden kaum. Die Rede ist vom Kühlschrank. In ihm werden sämtliche Nahrungsmittel aufbewahrt, die ohne sein Zutun schnell ungenießbar würden. Die Anordnung des Kühlschranks ist in den meisten Modellen nahezu identisch, unabhängig vom Hersteller. Und ein weiteres, unscheinbares, aber wichtiges Detail ist in ausnahmslos jedem Kühlschrank verbaut.

Kleines Loch im Inneren: Eine Art Abfluss für den Kühlschrank

Das Innere des Kühlschranks ist meistens durch mehrere Abtrennungen in Fächer unterteilt. Ganz unten befindet sich eine Schublade, typischerweise das Gemüsefach. Und dort ist eine weitere Komponente verbaut, die in jedem Kühlschrank zu finden ist – ein kleines Loch an der Rückwand. Gesehen hat es vermutlich jeder schon einmal, wahrgenommen womöglich nicht.

Doch warum ist dieses Loch im Kühlschrank? Entwarnung: Es handelt sich dabei weder um einen Defekt, noch wurde die Abdichtung an der Stelle vergessen. Tatsächlich hat das Loch im Kühlschrank eine grundlegende Bedeutung. Ohne es würde früher oder später ein ernsthaftes Problem auftreten: Im Kühlschrank würde sich allmählich Wasser ansammeln. Übermäßige Nässe und Feuchtigkeit ist generell im Haus oder in der Wohnung kein gern gesehener Gast.

Kondenswasser lässt sich im Kühlschrank nicht vermeiden – Kleines Loch erfüllt wichtige Funktion

Das kleine Loch an der Rückwand verhindert dieses Szenario. Seine Funktion besteht darin, das entstehende Kondenswasser abzuführen. Selbst wem das Loch in seinem Kühlschrank bis zu diesem Artikel noch gänzlich neu ist, hat mit Sicherheit schon einmal die Wassertropfen an dessen Innenwänden bemerkt.

Kondenswasser entsteht auf kalten Oberflächen. Im Gegensatz zur warmen Luft kann kalte Luft nicht so viel Feuchtigkeit aufnehmen. Aus diesem Grund bildet sich auch in Kühlschränken Kondenswasser. Damit jedoch die Tropfen sich nicht dort zu einer kleinen Pfütze ansammeln, wo Lebensmittel aufbewahrt werden sollen, wurde mit dem Loch ein Ablaufsystem eingebaut.

Darum sollte auch das kleine Loch im Kühlschrank regelmäßig gereinigt werden - So geht‘s

Sammelt sich dennoch Wasser am Kühlschrankboden, ist vermutlich das Loch verstopft. Nicht nur, dass sich dadurch womöglich Schimmel im Kühlschrank bilden kann, der tunlichst nicht ignoriert werden sollte, das verbrauchsintensive Gerät benötigt dadurch noch mehr Energie. Die Kühlung wird dadurch erschwert, die Rückwände vereisen schneller, was wiederum den Lebensmitteln schaden könnte.

Wer eh schon dabei ist, den Kühlschrank zu säubern, sollte das kleine Loch am Boden nicht vernachlässigen. Mit einem Wattestäbchen, einem Strohhalm oder ähnlich kleinen und spitzen Gegenstand lässt sich die Verschmutzung gut aus der Öffnung entfernen, indem die Verstopfung stückchenweise heraus gepult wird.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Romina Kunze sorgfältig überprüft.