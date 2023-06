Der Dating-Code „The Ick“: Das hat der TikTok Trend zu bedeuten

Ein Grund, die Beziehung zu beenden

Ein neuer TikTok Trend jagt den nächsten und macht auch vor Beziehungen und dem Dating nicht Halt. Was es mit dem „Ick“ auf sich hat und warum jeder Mensch dieses Phänomen in sich hat.

München - Ein Dating-Trend jagt den nächsten – wir alle kennen Geschichten, in denen Ghosting und Co. dem Alltag angehören. Nun gibt es den nächsten TikTok-Trend, der alle Menschen betrifft und vor dem man sich kaum schützen kann.

„Wenn ich meiner BFF nach dem ersten Date schreibe, dass das Date zwar charmant, nett und höflich war, aber mir den „Ick“ gegeben hat, weil ...“. Videos mit ähnlichen Texten findet man auf der Social-Media-Plattform TikTok derzeit häufig. Und jeder Mensch hat einen „Ick“.

TikTok-Phänomen und Dating-Trend: Banale Kleinigkeiten

Das TikTok-Phänomen bezieht sich auf Kleinigkeiten – die zwar banal sind – aber uns plötzlich vehement an unserem Gegenüber stören. Diese nerven uns dabei so stark, dass der Funke sofort erlischt und eine gemeinsame Zukunft ausgeschlossen ist. Dabei handelt es sich um Kleinigkeiten: Die Art, wie jemand isst, sich bewegt oder bestimmte Wörter ausspricht. Aber auch die Kleidung oder das Parfüm können dafür sorgen, dass das Date sofort beendet ist. Die Suche nach der ernsthaften Beziehung gestaltet sich damit oft schwierig. Aber warum?

Die totale Ablehnung: Der TikTok-Trend the „Ick“

„Ick“ bedeutet übersetzt so viel wie igitt. Wir sind uns dabei bewusst, dass diese Dinge Oberflächlichkeiten sind und uns egal sein könnten, wenn wir diesen Menschen wirklich gerne haben oder bereit sind, etwas Festes einzugehen. Aber es geht um etwas, dass uns zusammenzucken oder sogar fremdschämen lässt. Dabei spielt es keine Rolle, ob man in der Honeymoon-Phase ist, sich bereits seit längerem in einer Beziehung befindet oder gerade beim ersten Date ist. Plötzlich entwickelt sich ein abstoßendes Gefühl. Ist das erstmal passiert, gibt es in der Regel kein Zurück mehr.

Auf TikTok geben die Benutzer einen Einblick in ihre ganz persönlichen, abstoßenden Geschichten. Sie beschreiben, welche unwichtige Kleinigkeit der ausschlaggebende Grund dafür war, dem eigentlichen Crush einen Korb zu geben. Einige User zeigen sogar den Moment, in dem sie entzaubert wurden. Dabei muss eine Auseinandersetzung nicht zwangsläufig negativ sein.

TikTok Trend wurde bereits in Love Island verwendet

Zum ersten Mal tauchte das Wort übrigens bereits in der Serie Ally McBeal auf, in der eine junge Anwältin die Liebe sucht. „Ich kann den Ick spüren“, erzählte McBeal, um auszudrücken, dass sie das Interesse an ihrer Bekanntschaft verliert. Dem jüngeren Publikum wurde der Begriff durch die britische Reality-Dating-Show Love Island bekannt, in der Menschen in einer Villa nach der Liebe suchen oder nach Bekanntheit auf Instagram. Dabei ist niemand perfekt und jeder hat seine Eigenarten und Ticks, für die wir von unserem Gegenüber ebenso Verständnis erwarten. Auf keinen Fall sollte man sich einen der vielen anderen Dating-Trends zum Vorbild nehmen und sich beispielsweise einfach nie wieder melden. Und auch ein vermeintliches Tinder-Match kann schnell zur Falle werden.

Rubriklistenbild: © Imago