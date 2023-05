Wo gilt das 49-Euro-Ticket? Versteckte Funktion im DB-Navigator zeigt die richtigen Züge

Von: Moritz Bletzinger

Teilen

Mit dem Deutschlandticket durchs Land. Aber aufgepasst: Nicht alle Züge sind erlaubt. Ein Geheimtrick in der Navigator-App macht die Reiseplanung einfacher.

Hannover – Bald hat das Warten ein Ende: Ab dem 1. Mai gilt das 49-Euro-Ticket. Ungebremst geht es damit aber nicht durchs Land. Wie schon beim 9-Euro-Vorgänger sind Fahrten mit ICE, IC und EC nicht enthalten. Das Deutschlandticket umfasst nur den Nah- und Regionalverkehr.

Und selbst diesbezüglich gibt es momentan Verwirrung. Manche Regionalstrecken sind nämlich doch nicht enthalten. Die Bahn steckt gerade mitten in Verhandlungen und muss noch endgültig klären, welche Fernverkehrsstrecken mit dem 49-Euro-Ticket gefahren werden dürfen.

49-Euro-Ticket gilt nicht im ICE: So planen Sie Ihre Zugfahrt am besten im DB-Navigator

Fest steht, egal auf welcher Strecke: In Fernzügen gilt das 49-Euro-Ticket nicht. Also Vorsicht bei der Reiseplanung. Der DB-Navigator schlägt schließlich alle Verbindungen vor. Eine Deutschlandticket-Einstellung gibt es nicht. Oder doch? Mit einem versteckten Trick lassen sich die Optionen so konfigurieren, dass die Reiseplanung passt.

Die richtigen Züge für das Deutschlandticket: Mit diesem Trick in der DB-App klappt die Reiseplanung

Wie gewohnt, Start und Ziel in die Suche eingeben.

Datum und Uhrzeit ergänzen.

Auf das Feld zwischen Datum und Such-Button klicken.

Am oberen Bildschirmrand auf den Reiter „Optionen“ wechseln.

Button „Verkehrsmittel“ auswählen.

Schalter für „Nur Nah-/Regionalverkehr“ aktivieren.

In drei Schritten zum versteckten Schalter: So finden Sie den Trick für die Reiseplanung mit dem Deutschlandticket. © Screenshot/DB-Navigator

Wo gilt das Deutschlandticket? Deutsche Bahn muss finale Fragen noch klären

Der versteckte Schalter ist eine große Hilfe, aber leider keine Garantie. Denn auch die DB Fernverkehr AG bietet einige wenige Regionalzüge an, die trotzdem nicht im 49-Euro-Ticket enthalten sind. Manche ICEs sind dann aber doch wieder erlaubt. Die Bahn arbeitet bereits daran, das Tarif-Chaos zu entwirren, möchte auf Anfrage von IPPEN.MEDIA aber keine Prognose stellen, wann es Ergebnisse geben wird.