Deutsche Bahn denkt offenbar über ICE-Einzelabteile nach – erste Fotos aufgetaucht 

Nicht jeder Fahrgast der Deutschen Bahn sitzt gern im Großraumwagen. Bald könnte es noch entspannteres Reisen geben ‒ in neuen Einzelabteilen.

Kassel ‒ Wer mit der Bahn reist, muss oftmals mit vollen Abteilen rechnen. Vor allem zur Urlaubszeit im Sommer sind die Waggons der Deutschen Bahn (DB) voll. Gerade in den ICE-Zügen tummeln sich dann neben Geschäftsleuten auch reiselustige Seniorinnen und Senioren sowie etliche Familien samt Nachwuchs. Auch Fahrräder und jede Menge Gepäck sind an Bord. Doch Reisen in überfüllten Großraumwägen ist sicher nicht die bevorzugte Wahl. Das könnte sich bald ändern. Kundinnen und Kunden der Deutschen Bahn könnten schon bald ihr eigenes Einzelabteil im Zug haben.

Die meisten Geschäftsleute suchen nun mal Komfort, den die Deutsche Bahn etwa mit ihrer 1. Klasse im ICE bietet. Hier gibt es mehr Platz für Beine, Laptop und Koffer samt WLAN und teils kostenfreiem Entertainment, so das DB-Versprechen. Doch offenbar reicht dieses spezielle Angebot den DB-Verantwortlichen nicht länger für ein perfektes Reisegefühl. Die Bahn will künftig mit Kleinabteilen die Menschen auf die Schiene locken.

Deutsche Bahn (DB) denkt über neue Raumkonzepte nach: Erste Bilder finden sich im Internet bei Facebook

Nun sind erste Bilder bei Facebook aufgetaucht, die zeigen sollen, wie sich die Bahn die Verkehrswende der Zukunft vorstellt. In den vergangenen Tagen soll einigen Nutzern auf bahn.de ein privater 1er- oder 2er-Raum zur Alleinnutzung als Option angeboten worden sein, berichtet das Reiseportal travel.dealz.de. Die Offerte umfasste demnach einen Raum „ganz für sich allein“, „ungestörtes Reisen, telefonieren und arbeiten“, außerdem seien „Licht, Temperatur und Sichtschutz zum Gang einstellbar“ gewesen. Wer den 2er-Raum buchte, bekam „noch mehr Platz“, einen „großen Tisch und mehr Beinfreiheit“. Ein Bild, welches das Online-Portal heise.de veröffentlicht hat, gewährt einen ersten Einblick in eine solche „Einzelzelle“.

Die Bilder der Einzelabteile waren laut einem DB-Sprecher nicht für die externe Kommunikation bestimmt. „Es handelt sich auch um kein neues Angebot der DB, sondern lediglich um eine Kundenbefragung“, gab er gegenüber IPPEN.MEDIA an: „Wir wollen unsere Produkte und Services nah an den Wünschen unserer Fahrgäste weiterentwickeln.“

+ Ein ICE-Großraumabteil. Können Reisende bald noch individueller mit der Bahn fahren? © Oliver Lang/Deutsche Bahn AG

Etliche Facebook-Nutzer konnten sich derweil teils böse Kommentare zu der DB-Offerte nicht verkneifen. „Ein klares Indiz für eine Gesellschaft von Autisten, wenn im öffentlichen Raum jeglicher sozialer Kontakt vermieden werden soll“, meinte ein User. Ein anderer schrieb: „Wär schon froh, wenn es wieder 6er-Abteile gäbe. Die Großraumwaggons sind einfach schrecklich. Und in keiner Ruhezone ist es je ruhig.“ Und ein weiterer Nutzer merkte kritisch an: „Die Leute, die das nutzen würden und bezahlen könnten, sind die letzten, die auf die Bahn umsteigen.“ Auch Spott fand sich in der Kommentarspalte: „Komplette Wagen einzeln buchen zu können, wäre der nächste logische Schritt.“

Es gab auch User, die „mehr Pünktlichkeit“ der Deutschen Bahn, eine „bessere Infrastruktur“ oder einen „Gepäckwagen“ forderten, bevor die Bahn über derartige Konzepte nachdenkt. Einige User fanden die Idee von Einzelabteilen dagegen „mega“, „super“ oder einen „Traum“. Eine Nutzerin meinte: „Wäre sehr angenehm, um konzentriert arbeiten zu können.“

Deutsche Bahn (DB) denkt über Einzelkabinen für Reisende nach: Idee ist nicht neu

Unterdessen probiert sich die Deutsche Bahn auch in Regionalzügen aus und geht neue Wege. Der sogenannte Ideenzug der Bahn fährt bereits seit diesem Jahr auf der Strecke zwischen München und Mühldorf am Inn. Im Zug selbst gibt es verschiedene Zonen mit Entspannungsbereich und Eckbank, abgetrennten Bereichen für Familien, Vierersitzgruppen, ein Bürotisch mit USB-Anschlüssen und einen Stammtisch.

Wie weit indes die Planungen für die neuen ICE-Einzelabteile der Bahn bereits sind, lässt sich nicht sagen. Gebucht werden kann das Angebot noch nicht, Interessenten werden zu einer Umfrage umgeleitet.

„Um ein möglichst authentisches und vollständiges Bild zu erhalten, fragen wir die Meinung unserer Reisenden laufend zu einer Vielzahl von kundenrelevanten Themen ab, etwa dem gastronomischen oder dem Medien-Angebot an Bord unserer Züge, Fahrgastinformationen oder auch der Innenraumgestaltung“, sagte ein Bahnsprecher IPPEN.MEDIA. „Hierfür nutzen wir unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel Fragen nach dem Buchungsprozess über bahn.de, die Beta-Version der neuen DB Navigator-App, Test-Essen in unserer Test-Küche oder die direkte Rückmeldung zur Fahrt über QR-Codes am Sitzplatz. In welchem Umfang die Ergebnisse solcher Erhebungen in unser Angebot einfließen, entscheiden wir zu einem späteren Zeitpunkt.“



Wann genau dieser Zeitpunkt erreicht ist, sagte der Sprecher nicht. Derweil sind die Tarifverhandlungen der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG mit der Bahn gescheitert. Nun drohen möglicherweise lange Streiks - ausgerechnet während der Sommerferien. Im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn berät die EVG heute über das weitere Vorgehen. Möglich ist auch noch ein Schlichtungsverfahren, um Streiks abzuwenden.

