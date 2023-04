Günstiger als das 49-Euro-Ticket: Mit dieser Bahn-Aktion preiswert durch Deutschland reisen

Das 49-Euro-Ticket ermöglicht das Reisen im Nahverkehr vergünstigt. Doch auch im Fernverkehr kann viel gespart werden. Spezielle Aktionen machen es möglich.

Berlin – Das 49-Euro-Ticket soll der günstige Anreiz für Pendler und Reisende sein, mit dem Zug zu fahren und das Auto stehenzulassen. Allerdings hat es einen kleinen Haken: Das Deutschlandticket, mit dem man aber auch in Nachbarländer fahren kann, gilt nur für den Nahverkehr. Wer aber zum Beispiel von Hamburg nach München fahren möchte, der nutzt wohl ungern einen langsam fahrenden, selten pünktlichen Regional-Express.

In solchen Fällen muss es schon ein ICE sein, der jetzt ebenfalls erschwinglich werden soll. So sparen Sie bares Geld, wenn Sie mit Fernzügen durch ganz Deutschland reisen wollen – ideal für den sparsamen Urlaub 2023.

Friends-Rabatt: Gruppen sparen aktuell in Fernzügen der Deutschen Bahn (DB)

Um das aktuelle Angebot der Deutschen Bahn (DB) nutzen zu können, müssen Fernreisende sich in Gruppen zusammenschließen. Der sogenannte Friends-Rabatt bietet Kleingruppen von drei bis fünf Personen die Möglichkeit, noch einmal 20 Prozent zu sparen, wenn sie gemeinsam ein Ticket nutzen.

Das ist besonders dann lukrativ, wenn die Reisegruppe ohnehin schon eine Sparpreis- oder Super-Sparpreis-Aktion der Bahn nutzt, bei der nur noch 17,90 Euro für eine Langstreckenfahrt gezahlt werden müssen. Werden die zusätzlichen 20 Prozent des Friends-Rabatts mit eingerechnet, dann kann schon ab 14,30 Euro pro Person mit dem IC, ICE oder dem EC quer durch Deutschland gereist werden.

Je nach Strecke und Uhrzeit können die Preise variieren. Wer aber auch noch über eine BahnCard 25 oder eine BahnCard 50 verfügt, spart zusätzlich noch einmal 25 Prozent auf den Ticketpreis.

Bedingungen: So können Reisegruppen den Friends-Rabatt der Deutschen Bahn nutzen

Um den Gruppenrabatt nutzen zu können, müssen sich mindestens drei Personen zusammenfinden, die nach den Richtlinien der Deutschen Bahn als Vollzahler gelten. Das bedeutet zum Beispiel, dass Jugendliche unter 15 Jahren für den Friends-Rabatt nicht gewertet werden. Umsonst als eingetragener Mitfahrer auf dem Ticket eines Erwachsenen mitreisen kann, wer 14 Jahre oder jünger ist.

Gruppen von drei bis fünf Personen können mit dem „Friends-Rabatt“ jetzt auch mit den Fernzügen günstiger fahren. © Volker Preußer/Imago & Jochen Tack/Imago (krz.de-Montage)

Außerdem ist das Angebot des Friends-Rabatts abhängig von der Auslastung. Zu Stoßzeiten und bei vollen Zügen ist es also unwahrscheinlich, dass eine Gruppe einen so guten Preis wie 14,30 Euro pro Person ergattert. Wer nicht auf einen ICE angewiesen ist, kann dann eher günstig mit dem 49-Euro Ticket, das es auch als Chipkarte gibt, fahren. Der Friends-Rabatt für Fernzüge wird hingegen günstiger zu Randzeiten.

Günstig Reisen als Gruppe noch bis Sommer: Friends-Rabatt bis Juni online buchbar

Die Bahn-Aktion Friends-Rabatt ist noch bis zum 10. Juni nutzbar und beinhaltet Angebote sowohl in der 2. als auch in der 1. Klasse. Sie ist nicht mit anderen Aktionen, zum Beispiel mit Rabatten für junge Menschen oder Senioren kombinierbar, und ist die Gruppe größer als fünf Personen, müssen Reisende andere Angebote wie den „Sparpreis Gruppe ab 6 Personen“ ab 9,99 Euro in Anspruch nehmen.

Wer den Friends-Rabatt nutzen will, sollte darüber hinaus die DB-App installiert haben oder die Webseite der Deutschen Bahn nutzen können, weil die Aktion nur online buchbar ist. Am Schalter oder am Ticket-Automaten am Bahnhof ist der Friends-Rabatt nicht buchbar.