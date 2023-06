Deutscher Wetterdienst warnt vor Hitze - In ganz Hessen wird es gefährlich heiß

Von: Robin Kunze

Der Dienstag (20. Juni) könnte der heißeste Tag der Woche werden. Der Deutsche Wetterdienst sagt bis zu 32 Grad in Hessen voraus - und warnt vor gefährlichen Hitze.

Kassel/Offenbach - „Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl.“ So schreibt es der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Sitz in Offenbach in einer amtlichen Hitze-Warnung für Dienstag (20. Juni). Betroffen werden wohl alle Hessinnen und Hessen sein, denn die Warnung besteht für sämtliche Landkreise.

Es bleibt heiß in Hessen. Der Dienstag (20. Juni) könnte der heißeste Tag der Woche werden. Der Deutsche Wetterdienst gibt amtliche Warnungen aus. © Sebastian Willnow / dpa

In Frankfurt und Offenbach soll es Spitzenwerte von bis zu 32 Grad geben, doch auch in vielen anderen hessischen Städten und Gemeinden wird das Thermometer wohl Temperaturen um die 30 Grad ausweisen. „Hitzebelastung kann für den menschlichen Körper gefährlich werden und zu einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen führen“, heißt es in der amtlichen Warnung. Es gibt jedoch wertvolle Tipps, was bei hoher Wärmebelastung zu beachten ist. (Robin Kunze)