Arm oder Reich? So viel verdienen Deutsche im Vergleich

Von: Anna-Lena Kiegerl

Teilen

Wie viel verdienen eigentlich die Deutschen? Und welche Altersgruppe besitzt am meisten Vermögen? Eine Studie stellt die wirtschaftliche Situation in Deutschland dar.

München – Besonders in Zeiten der Inflation müssen viele Menschen jeden Cent zweimal umdrehen, obwohl ein allmähliches Ende der Preiserhöhungen erwartet wird. Vieles ist in den letzten Monaten teurer geworden, unter anderem für Urlaube steigen die Preise. Doch wo liegt eigentlich der Durchschnitt beim Einkommen – und wie viel Vermögen besitzen die Deutschen?

Einkommen in Deutschland: Mit welchem Einkommen Sie als arm gelten – und mit welchem als reich

Alle drei bis vier Jahre veröffentlicht die Bundesbank eine Studie zur wirtschaftlichen Lage privater Haushalte. Dabei werden verschiedene Fragen zum Vermögen gestellt. Zuletzt fand diese Befragung im Jahr 2021 statt. Das sind die Ergebnisse, so ist die wirtschaftliche Lage der Deutschen.

Eine Studie klärt auf, mit welchem Nettovermögen in Deutschland als reich gelten – oder eben als arm. © imago/Symbolbild

Netto-Einkommen: Im Alter bekommen die Deutschen weniger

Wie viel Einkommen eine Person zur Verfügung hat, hängt oft also stark vom Alter ab. Während Deutsche im Alter von 16 bis 24 Jahren im Median ein Nettoeinkommen von 14.800 Euro zur Verfügung haben, können Menschen zwischen 35 und 44 Jahren auf ganze 38.200 Euro Netto zurückgreifen. Danach sinkt das Einkommen jedoch wieder. Personen im Alter von über 75 Jahren bekommen im Median nur noch 24.900 Euro Netto im Jahr.

Alter Nettoeinkommen 16-24 14 800 25-34 29 500 35-44 38 200 45-54 35 700 55-64 33 700 65-74 25 800 75+ 24 900 Quelle: Bundesbank

Nettovermögen in Deutschland: Zwischen 55 und 64 Jahren haben die Deutschen am meisten

Ganz ähnlich verhält es sich auch mit dem Nettovermögen der Deutschen. Im jungen Alter ist es anfänglich weniger, steigt jedoch zunehmend. In etwa ab dem Rentenalter sinkt das Vermögen jedoch wieder, was laut der Bundesbank an Schenkungen, zum Beispiel an Familienangehörige, liegt.

Alter Nettovermögen 16-24 11 400 25-34 18 700 35-44 65 200 45-54 154 700 55-64 229 300 65-74 231 000 75+ 129 500 Quelle: Bundesbank

So haben Menschen im Alter von 16 bis 24 Jahren im Median ein Nettovermögen von 11.400 Euro zur Verfügung, während 55- bis 64-Jährige auf ein Vermögen von 229.300 Euro zurückgreifen können. Ab 75 Jahren haben die Deutschen dann im Schnitt ein Nettovermögen von 129.500 Euro zur Verfügung.

Laut Bundesbank: Vermögen der Deutschen gestiegen – Ungleichheit zwischen dem Nettovermögen binnen vier Jahren gesunken

Insgesamt ist das Vermögen von privaten Haushalten in Deutschland laut der Bundesbank gestiegen. Das durchschnittliche Nettovermögen erhöhte sich seit der letzten Befragung im Jahr 2017 um ganze 83.600 Euro. Dabei profitierten vor allem Haushalte mit weniger Vermögen.

Diese konnten ihr Guthaben vor allem auf Giro- und Sparkonten erhöhen. Und noch eine erfreuliche Nachricht gibt es zu verzeichnen. Denn zwischen 2017 und 2021 sank auch die Ungleichheit zwischen dem Nettovermögen leicht.