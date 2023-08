Deutschlandticket droht das Aus: „Fortführung ernsthaft gefährdet“

Von: Sandra Sporer

Für Viele ist das Deutschlandticket ein Segen. Schon kurz nach der Einführung steht der Fortbestand nun jedoch auf der Kippe - wegen der Finanzierung.

Frankfurt – Für 49 Euro pro Monat deutschlandweit mit Bus, Bahn, Tram und (Regional)zug fahren können: Was das Deutschlandticket möglich macht, hätten viele vor einem Jahr noch als utopisch bezeichnet. Das Ticket könnte jedoch bald schon wieder vor dem Aus stehen könnte. Denn bisher haben sich Bund und Länder noch nicht über die weitere Finanzierung des 49-Euro-Tickets, das nur als Monats-Abo angeboten wird, geeinigt.

Unsichere Mehrkosten-Finanzierung gefährdet das Deutschlandticket

Bis 2025 teilen sich Bund und Länder die durch das Deutschlandticket entstehenden Kosten. Laut der Süddeutschen Zeitung (SZ) wird das den Bund und die Länder jeweils drei Milliarden Euro kosten. Im ersten Jahr werden auch etwaige anfallende Mehrkosten noch aufgeteilt.

Wie die Mehrkosten ab nächstem Jahr gehandhabt werden, ist noch unklar. Bisher haben nur die Länder ihre Bereitschaft erklärt, die Mehrkosten weiterhin zu tragen. Vom Bund gibt es bisher keine entsprechende Zusage. Die Verkehrsverbünde befürchten deshalb, auf den Kosten sitzen zu bleiben.

49-Euro-Ticket vor dem Aus: Kirscher setzt Wissinger ein Ultimatum

Bereits Ende Juli pochte Oliver Krischer, Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen und Vorsitzender der Länderverkehrsminister-Konferenz, deshalb in einem Brandbrief an Bundesverkehrsminister Volker Wissing darauf, die Finanzierungsfrage zu klären. Ohne eine Entscheidung über die weitere Finanzierung „sehen die Länder die Fortführung des Deutschlandtickets oder zumindest dessen flächendeckende Anwendung ernsthaft gefährdet“, zitiert die Süddeutsche Zeitung aus dem ihr vorliegenden, vierseitigen Brief. Er setzt Wissing ein Ultimatum, bis „Oktober Klarheit über den Preis und die Finanzierung“ zu schaffen.

Auch der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann sieht den Bund in der Plicht, die Kosten weiterhin mit zu tragen. „Der Bund und vor allem Bundesverkehrsminister Wissing müssen sich jetzt endlich zu dem von ihm selbst initiierten Projekt bekennen und auch in den kommenden Jahren die Hälfte der Kosten des Deutschlandtickets übernehmen“, sagt er.

Zukunft ungewiss: Verkehrsverbände hoffen auf schnelle Entscheidung beim Deutschlandticket

Für die Verkehrsverbände wäre eine schnelle Entscheidung besonders wichtig. Denn ohne Finanzierungszusagen können diese keine Tarifanpassungen vornehmen, wie aus Kirschers Brief hervorgeht. Das mache die Zukunft des Deutschlandtickets ungewiss, sagt Werner Overkamp, Vizepräsident des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), und fordert Bund und Länder ebenfalls zu einer Einigung auf.

Die Fronten zwischen den beiden sind jedoch verhärtet, berichtet die SZ unter Berufung auf Regierungskreise. Dass dies das endgültige Aus des Deutschlandtickets ist, sei jedoch unwahrscheinlich. Es könnte jedoch sein, dass das Deutschlandticket in Zukunft teurer wird. (sp)