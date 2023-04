„Sieht aus wie Blut”: DHL-Kunde hat Angst, sein beschädigtes Paket zu öffnen

Von: Stella Henrich

Erneut sorgt eine DHL-Paket-Lieferung für Verärgerung. Der Kunde hat sogar Angst, das Paket zu öffnen. Was ist geschehen?

München ‒ Dass mal wieder ein erwartetes Paket nicht rechtzeitig beim Kunden eintrifft, sorgt bei Kunden des Lieferdiensts für keine Verwunderung mehr: Die Post streikt. So blieben etwa Briefe in jüngster Zeit häufiger in Logistikzentren liegen, DHL-Fahrer rückten mit ihren Paketsendungen auch nicht aus. In ganz Bayern beteiligten sich rund 4500 Beschäftigte an der Arbeitsniederlegung. Erfreulich wird es erst wieder bei solchen Meldungen: „Deutsche Post und Verdi einigen sich“. Das heißt soviel wie: „Alle Beschäftigten der Deutschen Post erhalten mit der Einigung ab dem 1. April 2024 monatlich 340 Euro mehr im Monat.“

DHL-Kunde hat Angst, sein Paket zu öffnen: Social-Media-Kanäle sind oftmals Ablageort für emotionale Empörung

Während sich die Beschäftigten über das Plus freuen dürften, sind die Kunden weiterhin oftmals mit dem Paket- und Briefdienst unzufrieden, genervt oder rasten sogar völlig aus, wie die DHL-Wut-Kundin, die sich Luft auf Facebook verschaffte. Auch folgende Userin empörte sich im Internet, als sie sah, wie DHL mit „unseren Paketen umgeht“. Social-Media-Kanäle nutzen derweil viele Kunden als Plattformen für persönlichen Protest und Ablageort emotionaler Empörung.

Auch der folgende User hat jetzt kräftig auf dem Online-Portal Facebook über den Paketdienst Dampf abgelassen: „Okay, dass die DHL-Boten kein Deutsch mehr sprechen, daran hat man sich ja inzwischen gewöhnt, aber, dass sie noch nicht einmal Englisch sprechen können, das schlägt dem Fass die Krone aus.“

DHL-Kunde hat Angst, sein Paket zu öffnen: Was war passiert?

Das Bild ist tatsächlich etwas furchteinflößend. Irgendwie kann man den Ärger des Kunden daher auch nachvollziehen. Es sieht aus, als wäre die Paketlieferung mit Blut in eine Hülle eingeschweißt worden. So eine Lieferung will wirklich niemand anpacken, geschweige denn auspacken. Als Erklärung für das offensichtlich kommunikative Problem zwischen Sender und Empfänger musste dann das Trackinggerät des DHL-Boten herhalten. Es lieferte dem Kunden den lapidaren Hinweis „Diese Sendung wurde leider beschädigt und deshalb von der Deutschen Post mit Kunststoffhülle versehen“.

Dann schiebt der Kunde noch diesen Satz auf Facebook hinterher: „Ich möchte nicht wissen, was das für eine rote Flüssigkeit ist, mit der der Umschlag verziert wurde, sieht aus wie Blut. Man traut sich ja gar nicht, den Inhalt herauszunehmen.“ Schuld ist sicherlich nicht der Bote. Er fand dazu ja noch nicht einmal die richtigen Worte - weder auf Deutsch oder noch auf Englisch. Aber die Frage muss dann doch einmal gestellt werden dürfen: Was ist bloß los bei DHL?

Für die Unannehmlichkeiten bitten wir um Entschuldigung.

DHL hat auf das Posting zwischenzeitlich mit einer Entschuldigung reagiert, hält aber eine Verunreinigung mit Blut für ausgeschlossen. Denn „in dem Fall wäre die Sendung aus hygienischen Gründen eher vernichtet worden.“ Grundsätzlich habe ein Empfänger auch die Möglichkeit, die Annahme eines Pakets zu verweigern oder eine Schadensanzeige aufzugeben.

DHL-Angestellte mit viel Arbeit – bei wenig Geld

Der Kundenärger über das Unternehmen reißt nicht ab. Mal sind es verwirrende Angaben zum Paket-Ablageort, unverständliche Zettelbotschaften bei der Zustellung, ein anderes Mal sorgen aufgerissene und beschädigte Pakte für Aufregung und Beschwerden bis hin zum Eklat. Was geht bei den Zustellern eigentlich ab?

Es ist kein Geheimnis, dass die Mitarbeiter der Paketdienstleister von DHL, Hermes, DPD und Co. nicht zu den Spitzenverdienern zählen. Laut der Karriereplattform Indeed liegt der Verdienst als Zusteller monatlich bei etwa 1807 Euro. Nach Angaben des Portals Jobted kommen die Boten im Durchschnitt auf 13,65 Euro pro Stunde und damit auf etwas mehr im Monat, sprich etwa 2102 Euro brutto. Ein Durchschnittsverdiener bekommt nach Angaben des Statistischen Bundesamts im Vergleich dazu ein Gehalt von rund 3975 Euro.

Viel Arbeit für wenig Geld. Doch, inwieweit das den mitunter schlechten Service rechtfertigt, muss jeder für sich persönlich entscheiden. Aber auch die Kunden müssen die Frage erlauben, ist wirklich jede verbale Entgleisung im Internet der Situation angemessen?