„Danke DHL, gut versteckt“: Bote sorgt mit Ablageort für Lacher

Von: Teresa Toth

Teilen

Weil er ein Päckchen nicht zustellen konnte, entschied sich ein Paketbote von DHL, es mehr oder weniger auffällig zu verstecken. Die Empfängerin nimmt es mit Humor.

München – Bei der Paketzustellung kann einiges schiefgehen: Manche Pakete kommen bei den Empfängern völlig zerfleddert an, andere werden unachtsam in den Briefkasten gestopft. Ärgerlich wird es auch dann, wenn die Lieferung nicht zugestellt werden kann, weil man nicht zu Hause ist. Einige Kunden haben bei ihrem Paketzusteller daher einen Ablageort angegeben, was mitunter jedoch nicht nach Wunsch läuft. Und auch wenn kein Ablageort vereinbart wurde, wissen sich die Zusteller zu helfen.

Bote von DHL platziert Päckchen so, dass es wohl nicht entdeckt werden soll

Auf Facebook teilte eine DHL-Kundin ein Foto eines ganz speziellen Ablageortes, den sich der zuständige Zusteller ausgedacht hatte. Nachdem er ein Päckchen nicht zustellen konnte, ließ er seiner Kreativität offenbar freien Lauf: Um es vor möglichen Dieben zu schützen, entschied sich der Zusteller, die Lieferung nicht einfach vor der Wohnungstür zu deponieren, sondern zu verstecken.

Dafür drapierte er ganz nach dem Motto „Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht“ eine graue Fußmatte über dem Päckchen. Da die Fußmatte nur etwa halb so groß wie das weiße Plastikpäckchen war, verdeckte sie entsprechend nur einen Teil der Lieferung – anstatt eines tarnenden Effekts kann wohl angenommen werden, dass dieses Arrangement erst recht Aufmerksamkeit auf sich zog.

Geklaut wurde das Paket glücklicherweise trotzdem nicht. Die entsprechende Kundin konnte das Päckchen in Empfang nehmen und nahm das ausgedachte Versteck des Zustellers mit Humor. „Danke DHL Paket Postbote! Gut versteckt“, schrieb sie mit drei Tränen lachenden Emojis in dem Facebook-Post, den sie auf der Facebookseite von DHL teilte.

Facebook-Nutzer reagieren amüsiert aus das Versteck des DHL-Zustellers: „Sehe nichts“

Auch bei anderen Facebook-Nutzern sorgte das Bild für einen Lacher. „Was hat er versteckt? Ich sehe nichts“, schrieb eine Userin amüsiert. Darauf antwortete die Verfasserin des Posts ironisch: „Ich habe mein Paket lange gesucht, aber dann gefunden“. Einige Userinnen und User reagierten mit Lach- und Daumen-hoch-Emojis auf das Foto. DHL selbst ließ den Beitrag bislang unkommentiert.

Wäre die Fußmatte etwas größer gewesen, hätte die Tarnung des Zustellers von DHL vielleicht sogar funktioniert. © Julia Kever/Facebook (Screenshot)

Weniger humorvoll reagierte ein DHL-Kunde auf einen Fehler eines Zustellers: Weil er wohl mehrfach vergessen hatte, einen Abholschein zu hinterlassen, schrieb der Kunde einen bunten Wutzettel. (tt)